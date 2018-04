Troben compostos a l'oli d'oliva capaços d'atacar les cèl·lules mare tumorals

Investigadors gironins han descobert una família de compostos naturals presents a l'oli d'oliva capaços d'atacar les cèl·lules mare tumorals. L'estudi, que està liderat pel cap del grup Metabolisme i Càncer del Programa ProCURE de l'Institut Català d'Oncologia (ICO)-Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi), ha descobert una molècula que, una vegada aïllada i purificada, de l'oli d'oliva verge és capaç d'eliminar de manera potent i específica les cèl·lules mare tumorals en cultius cel·lulars i en tumors en animals de laboratori. La molècula es troba de forma natural a l'oli d'oliva, però en quantitats molt petites.

Fa cinc anys, el grup Metabolisme i Càncer del Programa ProCURE ICO-Idibgi, dirigit per l'investigador Javier Menéndez, va decidir posar en marxa una aproximació metodològica semblant a la que fan servir les companyies farmacèutiques per desenvolupar un nou fàrmac oncològic, per descobrir i caracteritzar la possible existència de noves molècules amb activitat antitumoral en l'oli.

«La nostra hipòtesi era que aquesta fracció minoritària de l'oli d'oliva, que només representa el 2% del seu pes, però en què existeixen més de 200 compostos diferents, podria ser usada com una font natural d'informació sobre noves estructures químiques capaces d'inhibir funcions moleculars necessàries per a les cèl·lules tumorals mare», diu Menéndez.

Primer es va fer l'aïllament i la purificació de les molècules candidates amb tècniques de química analítica desenvolupades al Centre d'Investigació i Desenvolupament de l'Aliment Funcional de la Universitat de Granada.

A partir d'aquí, els investigadors gironins van continuar amb els cribratges fenotípics i els estudis de validació. Es va usar una estratègia en què se seleccionen directament compostos capaços de penetrar en una cèl·lula i d'induir un canvi fenotípic d'interès.

«En el nostre cas, el canvi fenotípic analitzat va ser la desaparició de característiques funcionals úniques a les cèl·lules mare tumorals, com la capacitat per tolerar la presència de drogues oncològiques o de generar petits microtumors en suspensió», comenten els investigadors.

Un cop descoberta la molècula d'interès amb una activitat contra les cèl·lules mare tumorals en cultius cel·lulars in vitro, es va realitzar una segona etapa de validació amb cèl·lules mare tumorals implantades en animals in vivo.

Els investigadors van confirmar que «l'exposició de les cèl·lules mare tumorals a determinats oleòsits durant unes poques hores va ser suficient per impedir completament la seva capacitat d'iniciar la formació de tumors en els animals de laboratori».

Finalment, amb la col·laboració de l'empresa especialitzada en el disseny computacional de fàrmacs Mind the byte, es va procedir a la caracterització atòmica del mecanisme d'acció de les molècules amb activitat anti-cel·lules mare tumorals.



L'oli com a inhibidor de proteïnes

Seguint aquest procediment, els investigadors han descobert que l'oli d'oliva extra verge conté una família de compostos polifenòlics anomenats oleòsits que són capaços d'inhibir, simultàniament, dues proteïnes clau en el metabolisme i l'epigenètica de les cèl·lules mare tumorals.

Aquest mecanisme metaboloepigenètic dual és capaç de promoure la pèrdua de les propietats funcionals que defineix a les cèl·lules mare tumorals, especialment la capacitat de reiniciar la formació de tumors en promoure la reactivació de programes epigenètics de diferenciació cel·lular.

«Ara sabem que la naturalesa, després de milions d'anys d'evolució, ha creat estructures químiques complexes capaces d'atacar la maquinària molecular de les cèl·lules mare tumorals promovent la seva normalització. A partir d'ara s'haurà de copiar, químicament, aquesta activitat en noves molècules més estables que puguin ser emprades en la clínica», afirma Menéndez.

Els investigadors han registrat la patent internacional d'aquests compostos com a noves teràpies contra les cèl·lules mare tumorals i ja han començat el disseny de noves molècules capaces de mimetitzar químicament l'activitat anti-cèl·lules mare tumorals..

La recerca, publicada a l'edició en línia de la prestigiosa revista científica Carcinogenesis, del Grup Oxford University Press, ha rebut el IV Premi Internacional Castillo de Canera, d'Investigació Oleica Luis Vañó, i compta amb la col·laboració de la Universitat de Califòrnia Davis.