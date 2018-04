Creix el nombre d'alumnes de Religió a secundària en centres públics gironins

El nombre d'alumnes que cursen l'assignatura de Religió a secundària en centres públics de la diòcesi de Girona ha augmentat en 616 en els dos últims anys. El delegat episcopal d'Ensenyament, Pere Micaló, ho atribueix a dos factors: la piràmide d'edat fa que hi hagi més alumnes a secundària i la legislació que obliga a cursar una matèria alternativa a Religió -com per exemple Cultura i Valors ètics- en lloc de permetre fer reforç d'altres assignatures els ha afavorit.

En el conjunt de l'ensenyament públic gironí, un terç dels estudiants cursa aquesta matèria, xifra que s'ha vingut mantenint estable en els darrers anys. Segons les dades del Bisbat, als centres públics de la diòcesi hi ha 9.628 estudiants que cursen Religió a primària (un 24,87% del total) i 4.331 que l'estudien a secundària, fet que suposa un 18,4% dels estudiants. Es tracta de xifres molt superiors a la mitjana catalana, on només un 18% de l'alumnat de primària i un 10% del de secundària cursa aquesta matèria.

Pel que fa al professorat, al a diòcesi de Girona hi ha 120 professors proposats pel Bisbat per donar classe de Religió a primària i 62 a secundària. Micaló ha assenyalat que la clase de Religió "no està feta ni pensada per alumnes de famílies creients, sinó per als alumnes de tot el sistema educatiu".