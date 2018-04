Els Mossos de Girona van rebre quatre denúncies al mes per odi i discriminació el 2017

Els Mossos d'Esquadra de Girona han rebut de mitjana quatre denúncies al mes per delictes d'odi i discriminació durant el 2017. En total, al llarg de l'any se n'han recollides 48. Destaquen sobretot aquelles que fan referència al col·lectiu LGTBI, ja que d'un any per l'altre s'ha passat de tres a tretze casos. El cap de la Regió Policial, el comissari Josep Milan, explica que el protocol que van signar Mossos d'Esquadra i fiscalia ha permès fer aflorar moltes situacions que abans quedaven silenciades. A més, precisa, sempre que es pot la policia intenta derivar les denúncies cap a l'àmbit penal (per exemple, això passa en els casos d'aquelles persones a qui se'ls denega l'entrada a un local per la seva orientació sexual). L'estadística de delictes d'odi i discriminació també recull que, durant l'any passat, els casos per motius polítics a la demarcació no s'han incrementat, com sí que ha passat en el global de Catalunya (on van créixer fins a un 111%). En concret, d'un any per l'altre, aquí s'ha passat de quatre a cinc denúncies.