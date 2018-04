La motivació dels fills pesa més en els pares que el vessant acadèmic

Les mares i els pares gironins prioritzen la motivació dels seus fills per aprendre (53%) que una bona preparació acadèmica (24%), tal com posa de manifest una enquesta de la Fundació Jaume Bofill que han contestat 5.127 persones a Catalunya i 406 a Girona. Les dades mostren que aspectes com la creativitat i l'esperit crític guanyen pes entre els progenitors a mesura que el seu nivell formatiu puja.

L'entitat aclareix que, encara que només una de cada quatre hi donin prioritat, les famílies no menystenen el vessant acadèmic sinó que el donen per descomptat. Sigui com sigui, per a més de la meitat dels pares la «motivació per aprendre» és un element central de l'educació dels seus fills: el 57,3% dels que han respost l'enquesta opinen que la motivació és el que més han d'oferir els centres als joves que cursen estudis superiors; un índex molt proper al 56,8% de les respostes per a Secundària i el 55,5% per a les de l'etapa obligatòria.

Sense deixar aquest àmbit, la Fundació Bofill destaca que hi ha una distància significativa entre les mares i els pares que valoren la creativitat i l'esperit crític per sobre de la formació acadèmica o els hàbits de treball i esforç, ja que molt pocs –entre un 10 i un 15%– escullen les dues coses. Una diferència que, tal com expliquen els autors de la consulta, està directament relacionada amb el nivell d'estudis dels progenitors. Així, el 40% de les famílies amb estudis superiors considera que la creativitat i l'esperit crític són importants per la vida dels seus fills, i un 42% demana a l'escola que tingui en compte aquests factors; en canvi, només són rellevants per al 17% dels pares amb la formació obligatòria i tan sols un 19,7% dels que han cursat estudis bàsics ho reclama als centres.

Aquesta dualitat també es veu entre les famílies que porten els fills a l'escola pública –que valoren més la motivació, la creativitat i l'educació crítica– i els que els duen a centres privats concertats –que prefereixen objectius com els hàbits de treball, l'esforç i una bona preparació acadèmica.

Al revés del que mostren els resultats generals de Catalunya, el sondeig posa de manifest que les famílies gironines confien una mica més en el sistema educatiu –amb un índex de confiança de 6,4 punts per 5,8 al conjunt del país– que en el centre on estudien els seus fills –amb 6 punts a Girona pels 6,6 de la mitjana catalana.

L'èxit o les dificultats dels alumnes a l'hora de seguir els estudis també influeixen en les respostes dels pares, que manifesten menys confiança en el funcionament dels centres i en la qualitat de l'educació si als seus fills no els va massa bé.



Edubaròmetre a pares i docents

Després de consultar mestres i professors, la Fundació Jaume Bofill també ha demanat l'opinió de les famílies sobre l'educació dels seus fills. En ambdós casos, l'organització ha plantejat una enquesta telefònica i virtual –l'edubaròmetre «Per l'educació responc»– amb el propòsit de donar veu a col·lectius als quals no se sol preguntar; si no és a través d'organitzacions, sindicats o federacions.