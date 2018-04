L'engranatge que bomba la sang a tot Catalunya

El laboratori del Banc de Sang a Barcelona rep les donacions de sang de tot el país i les tracta i custodia per abastir tots els hospitals

ixí com el cor treballa sense descans per bombar la sang a qualsevol part del cos, un únic engranatge també funciona sense aturador per abastir de sang qualsevol racó del país. Les 30.000 donacions de sang que es fan cada any a les comarques gironines, i les prop de 250.000 que realitzen els donants de tot Catalunya, arriben a un sol edifici, al barri del Poblenou de Barcelona, on es processen i distribueixen per a ser transfoses a qui ho necessiti.

Un gran espai impol·lut, al qual s'accedeix amb peücs, bata d'un sol ús i una targeta identificativa que fa de salconduit és l'escenari principal d'aquest edifici al passeig Taulat, on es manté la sang en constant moviment gràcies a uns 300 dels 600 treballadors que el Banc de Sang i Teixits de Catalunya té actualment. La resta treballen a les seus territorials, situades als grans hospitals, com al Josep Trueta de Girona, que entre metges, personal d'infermeria, administratius o tècnics acull una quarantena de professionals més.

Les bosses de sang que es recullen arreu del territori arriben cada dia al quarter general del Banc, on abans que res són comptades i pesades. Si no hi hagués els 450 cl de sang que s'extreuen en cada donació, l'anticoagulant que s'hi afegeix no seria efectiu.

En poquíssimes ocasions es transfon la bossa de sang sencera, el més habitual és que cada donació se separi en els tres components sanguinis que es fan servir als hospitals -els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma- en un circuit que no distingeix de dies festius ni feiners i que funciona com la maquinària d'una gran fàbrica, amb capacitat per a processar fins a 2.000 bosses al dia. De fet, el seu responsable no és un hematòleg, ni cap altre especialista mèdic, sinó un enginyer.

Els donants menys aprensius hauran vist que la bossa que es va omplint de sang durant la donació no està sola, sinó que va acompanyada de tres bosses satèl·lit, que es faran servir per a la separació de les cèl·lules de la sang i del plasma. Com que cada element s'usa per a necessitats diferents, d'una única donació se'n beneficien tres malalts.

De la separació se n'encarreguen les centrífugues, màquines que centrifuguen la sang. A mesura que donen voltes, els components sanguinis són expulsats segons la seva densitat cap a cadascuna de les tres bosses satèl·lit. Els glòbuls vermells o hematies, que pesen més, són els que surten primer, i un cop la bossa s'omple, la màquina tanca el conducte i el següent component es comença a separar.



Tres components diferents

Els glòbuls vermells, que donen el color roig a la sang, són l'element que es transfon més habitualment. Es fan servir, per exemple, quan un accidentat perd sang, als quiròfans o per a les hemorràgies d'un part. Només entre gener i febrer d'aquest any, el Trueta n'ha transfós 942 unitats i l'Institut Català d'Oncologia, 350 més. Entre els serveis que més en fan servir hi ha Urgències, Hematologia Clínica, Oncologia Mèdica o Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.

Quan la bossa d'hematies surt de la centrífuga, es fa una decantació, posant-la cap per avall perquè un filtre en separi els glòbuls blancs, l'únic component de la sang que no s'utilitza per a les transfusions. Aquestes cèl·lules que s'encarreguen de les defenses tenen memòria i podrien ser més perjudicials que beneficioses per a l'organisme del receptor.

Les plaquetes o trombòcits, que es fan servir sobretot per atendre els malalts de càncer, són l'element que més fa patir al Banc quan les donacions són escasses, com a l'estiu o per Nadal. Tenen una vida curta, de tan sols cinc dies; se'n sol fer servir una quantitat constant encara que l'activitat als hospitals afluixi, i de cada donació se n'extreu una quantitat molt minsa, tant, que calen quatre donants de sang per a fer una dosi terapèutica de trombòcits.

La funció de les plaquetes és la coagulació de la sang i si s'estan quietes, formen qualls. Per evitar que s'uneixin les unes amb les altres, s'emmagatzemen a temperatura ambient en plaqueters, grans calaixeres que s'encarreguen de moure-les dia i nit.

El tercer component de la sang que s'extreu de cada donació és el plasma, que és bàsicament aigua, proteïnes i sals minerals. Reté els greixos i pel color que agafa el líquid a la bossa -entre groc i verd-, es podria arribar a conèixer la dieta del donant. Aproximadament un 30% del plasma es transfon, mentre que la resta acaba transformat en hemoderivats, fàrmacs per a malalties relacionades amb la coagulació de la sang, com ara l'hemofília. Congelat, pot durar fins a tres anys.

En paral·lel a tot aquest procés, el laboratori analitza la sang, perquè la caducitat de les plaquetes mana la pressa. Dels quatre tubs de sang que s'extreuen a cada donant, dos es fan servir per analitzar el grup sanguini -es comprova dues vegades, per seguretat- i els altres per si hi ha presència d'alguna malaltia que podria arribar al receptor.

Un cop tractada i analitzada la sang, s'etiqueten nou els tres components, assenyalant-ne el grup sanguini i la data de caducitat, dues informacions clau per a l'emmagatzematge i posterior ús.

Els glòbuls vermells, que caduquen passats 42 dies, es conserven a 4 graus al Kardex, un sistema que fa sortir l'estoc que caduca abans a mesura que els hospitals fan les seves peticions.

Des del laboratori central del banc s'envia a tots els grans hospitals del país. A Girona, qui fa de centre distribuïdor és el Trueta, que l'any passat va rebre més de 20.000 unitats de sang que després va distribuir als hospitals comarcals de tota la demarcació.

Entre que el donant fa la donació i la seva sang es fa servir, solen passar uns vint dies. Des de fa uns mesos, un missatge al mòbil l'alerta que la bossa de solidaritat ha arribat a destí. Amb un «Hola, avui la teva sang s'ha enviat a un hospital per als pacients que la necessiten. Moltes gràcies», rep l'avís que el cercle s'ha tancat.