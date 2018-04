Els Mossos persegueixen dues bandes dedicades als robatoris a domicilis a Girona

Els robatoris en habitatges són un fet delictiu que preocupa la ciutadania i la policia. Els Mossos d'Esquadra hi han dedicat fins a 264.000 hores durant el 2017, el que equivaldria a tenir a 156 agents al carrer només pel que fa a prevenció d'aquests fets. El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, destaca que tenen obertes dues investigacions contra dos grups de lladres de domicilis que durant el 2017 han actuat a les comarques gironines. Una d'elles és la banda que va actuar en diverses poblacions del Pla de l'Estany a finals d'any i que estarien darrere d'una trentena de robatoris a la zona i rodalia.

Una de les bandes que persegueix la policia autonòmica està formada per ciutadans albanesos i l'altra per xilens. Segons el comissari, els dos grups quan actuen «en una tarda o una nit fan quatre o cinc robatoris en una zona concreta». El responsable policial afegeix que per tal que no els enxampin el que fan habitualment és utilitzar «vehicles de lloguer o de testaferros que no tenen antecedents i també utilitzen els mitjans i transport públics». Amb aquests sistemes, passen desapercebuts.



Formes d'escapolir-se



Josep Milan assegura que actualment els Mossos de Girona tenen «investigacions obertes i quan ho tinguem tot per detenir-los ho farem» Per poder-los seguir el fil i aconseguir arrestar-los, durant aquests mesos i com passa en tota investigació estan fent «controls arreu, els identifiquem i creuem dades».

Amb tot, el comissari reconeix que aquest tipus de lladres més especialitzats dedicats als robatoris amb força en domicilis se les empesquen totes per eludir els controls. Per exemple, algun cop han detectat que a alguns dels membres de la banda «els deixen a tres o quatre quilòmetres de distància d'on han de robar i van caminant i per tant, eludeixen controls. I els objectes robats també els acaben amagant».



No porten res a sobre



Això provoca en molts casos, que si els Mossos els aturen en un control, els individus «poden tenir antecedents però no els trobes amb res al cim». A les comarques gironines, l'any passat els robatoris amb força de domicilis van caure un 2,99%. Van arribar als 3.507, quan el 2016 la xifra havia estat de 3.615. El comissari fa una anàlisi de les dades i destaca que malgrat la davallada «continuen amb la mateixa línia».

A partir de la tarda és quan els lladres acostumen a entrar a les cases. I quant al al modus operandi, Milan explica que s'han trobat amb els habituals: «Els que no deixen rastre, que tenen un cert nivell d'especialització i després els que en deixen, que són aquells que trenquen el bombí, tiren una porta a terrao forcen una finestra».

Els objectes preferits per robar són els «diners i les joies» i afegeix que per part de la policia, en els controls que fan a les botigues de compravenda i joies estan tenint «un nivell de recuperació dels objectes robats força bo». Els lladres també tenen com a objectiu els aparells electrònics.

Darrere de molts d'aquests robatoris, destaca el comissari dels Mossos, hi ha multireincidents, delinqüents coneguts per la policia que un dia roben en un domicili, l'endemà en una botiga o al carrer.



Acaben en robatoris violents



Una altra tipologia de robatoris en domicilis són els violents, uns assalts que han passat de 32 a 46 en un any, canvi que representa un increment del 40,6%. D'aquests, diu Josep Milan, els Mossos n'han resolt 25 amb el resultat de 34 detinguts. I deu d'ells han ingressat a presó. També s'han imputat 10 persones. Una de les desarticulacions de lladres violents més recents és el de la banda que va assaltar empresaris l'estiu passat a Bescanó. Tots ells han ingressat a la presó.

En menys de la meitat dels assalts violents del 2017, en concret en 22, «l'objectiu era fer un robatori violent a una persona no relacionada al tràfic de drogues», remarca Milan. Que afegeix que només han trobat lladres especialitzats «en un 13% dels 45 casos».

Una xifra però que dista molt d'anys enrere, quan hi havia hagut uns 50 assalts violents amb grups especialitzats al darrere i que usaven la violència.

Un dels casos d'aquesta tipologia va derivar en la mort l'empresari gironí Jordi Comas, el novembre del 2013 a Platja d'Aro. Els Mossos van detenir els responsables del crim.

Dels 45 robatoris amb violència i intimidació registrats el 2017, segons la policia, un 16% estaven vinculats amb activitats il·lícites. Aquí hi entrarien casos de «deutes, però sobretot relacionats amb el tràfic de drogues».

I finalment, una part important de tots els violents, un 35% «no estan vinculats a cap grup organitzat», ressalta Milan. I aquí hi entrarien els anomenats lladres «oportunistes», que són aquells que «estan fent un robatori amb força i els descobreixen i vegades usen la força física o usen coaccions o amenaces». De fet, aquests «són fets que haurien estat robatoris amb força i han acabat essent violents».