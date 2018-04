Les pluges es fan enrere i deixen pas a una setmana assolellada

Després d'una setmana de precipitacions generalitzades en totes les comarques de Girona, ahir es va tancar el que sembla ser el darrer episodi de temporal que deixarà pas des d'avui mateix a un temps més estable i càlid amb unes temperatures més elevades i un ambient més assolellat. Entre el dimarts 10 i la matinada del dijous 12 d'abril de 2018 ja s'havia produït un episodi de pluja i neu abundant a tot Catalunya, amb acumulacions de precipitació de més de 50 l/m2 a gran part del litoral, prelitoral, Pirineu i Prepirineu, així com a diversos sectors de la Catalunya Central.

Des del divendres al matí i fins ahir al migdia, alguns punts de la demarcació van arribar a acumular fins a prop de 40 l/m2, com per exemple va ser el cas d'Espolla. També a Núria (36,7 l/m2) es van registrar xifres significatives, a Castell-Platja d'Aro (36,6 l/m2) o a Cabanes (28,9 l/m2) deixant, doncs, les comarques de la Selva, el Baix i l'Alt Empordà com les principals protagonistes de la grisa jornada. També a la Garrotxa les precipitacions van ser abundants i en el cas del Ripollès, concretament a la Vall de Núria, aquestes van caure en forma de neu a uns 2.000 metres.



12 litres en mitja hora

A Cassà de la Selva, en les darreres 6 hores de l'episodi de precipitacions, és on va ploure més. Es van acumular fins a 6,4 l/m2 en poca estona mentre que, en general, els registres es van quedar en 5 l/m2 durant un període de temps superior. La xifra més curiosa, però, ve donada per la localitat empordanesa d'Espolla el dia anterior –divendres– on van caure pràcticament 12 l/m2 en mitja hora.

Des del matí i fins a la tarda d'ahir, la nuvolositat va ser abundant i els termòmetres van baixar lleugerament en algunes zones. En general, les màximes es van enfilar fins als 15 graus i les mínimes es van quedar entre 3 i 5, a excepció d'aquells llocs d'alta muntanya on es va baixar sota zero (com a Setcases - Ulldeter, amb -0,7º).