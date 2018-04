Casa Cacao, somni de Jordi Roca, serà una realitat el 2019

D'aquí a menys d'un any, Jordi Roca, el més «dolç» de la família d'El Celler, haurà complert un somni: inaugurar la Casa Cacao, la fàbrica de xocolata i última aventura dels germans Roca. Des del barri de Taialà, amb el mundialment prestigiós restaurant, passant per l'obertura fa sis anys de la gelateria Rocambolesc a Girona, ara serà el torn d'un espai inèdit dedicat a la xocolata i ubicat al cèntric local de plaça Catalunya que havia acollit la clínica Esperança i després un alberg juvenil.

El 25 de setembre de 2017 van iniciar les obres per buidar l'interior. Ara, es troben amb la llicència d'obra que permet iniciar la reforma. La previsió és inaugurar, com a molt tard, a principis del 2019 (més tard del previst inicialment).

El somni, relatava el pastisser, va néixer com un repte amb els germans Joan i Josep. «Podem fer xocolata a casa?», es van preguntar. Ho van provar «i estava bo», deia.

Coincidia amb la reincorporació de Damian Allsop, mestre d'en Jordi, que s'havia especialitzat en xocolata, però mai n'havien elaborat. Van fer una «immersió total» a aquest món, des de l'estudi de varietats, fermentacions, investigació i mostres amb l'equip de La Masia (investigació i recerca). Van viatjar als camps per descobrir les plantacions i conèixer els proveïdors en petites comunitats del Perú, Mèxic, Veneçuela, Colòmbia o Equador, a qui compraran directament el cacau «a preu just».

La filosofia de la Casa Cacao equivaldria, com si fos un «gastrobar» d'entrepans, a escollir les farines i llevats per fer el pa a casa i després elaborar l'entrepà, exposava en Jordi. Qualsevol persona podrà veure l'obrador des dels vidres i contemplar el procés d'elaboració des del mateix gra. Realitzant, alhora, pedagogia perquè veïns i visitants descobreixin tots els sabors dels grans de cacau: dolç, amarg, àcid, afruitat o amb colors clars com la xocolata amb llet, tot i ser amb un 80% de cacau, utilitzant varietat de cacau blanc.

El projecte arquitectònic i d'interiorisme és de SiS Arquitectes i Tarruella Trenchs Studio. A la planta baixa hi haurà l'obrador, l'espai degustació i una botiga i, a les plantes superiors, un hotel.



obrador



Comptarà amb un espai visible a peu de carrer que mostrarà com es treballa i elabora la xocolata des dels mateixos grans de cacau.



bar cacao



Al Bar Cacao es podran degustar les elaboracions de cacau d'origen d'alta qualitat, en forma de begudes fredes i calentes. També hi haurà elaboracions sòlides, a més d'una cuidada oferta de pastisseria amb segell «Roca».



botiga



Un cop vista i tastada la xocolata, a la botiga es podran comprar els productes (empaquetats amb materials que provenen del reciclat de les mateixes fibres del cacau). Run Design s'ha encarregat del disseny de l'embalatge i de la mateixa proposta gràfica i visual.

hotel boutique



Les plantes superiors culminaran el somni personal d'una altre membre important de la família, Anna Payet, dona de Joan, vinculada a l'àmbit turístic des del món docent, a l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona i a la UdG, durant 20 anys. S'encarregarà de dirigir l'hotel. Fa anys, explicava, clients del restaurant els animaven a obrir un petit hotel. «Aquest serà una prolongació de l'hospitalitat i manera de servir del mateix Celler». Amb l'objectiu que tothom «se senti com a casa», l'Hotel Boutique estarà integrat al Bar i botiga ocupant les tres plantes superiors, amb 15 habitacions d'entre 35 i 40 metres quadrats i amb una gran terrassa per gaudir de les millors vistes de Girona. Tancaran així un cercle que té com a centre l'excel·lència i la ciutat.