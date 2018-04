El Pla de l'Estany combat l'aïllament social de la gent gran

l sobreenvelliment de la població i la dispersió de nuclis rurals, castigada per una xarxa de transport públic insuficient o inexistent, condicionen les polítiques socials del Consell comarcal del Pla de l´Estany, que intenta combatre l´aïllament de la gent gran i la soledat no volguda amb programes de seguiment a la llar, suport per fer desplaçaments i facilitats per relacionar-se amb els veïns.

La importància d´aquestes línies de treball està molt lligada al fet que més de la meitat dels municipis es troben en zones rurals i es distribueixen en nuclis poc habitats, tal com remarca la memòria d´activitats de l´àrea comarcal de Benestar Social corresponent a 2017. Un escenari que, tal com adverteix l´informe, suposa «un risc evident d´aïllament i una pèrdua d´oportunitats que restringeixen les possibilitats de participació i relació de les persones grans».

L´atenció a les persones que tenen dificultats per fer les activitats quotidianes o amb problemes familiars especials centra un dels eixos d´actuació de l´àrea de Benestar Social, que gestiona un servei de promoció de l´autonomia que l´any passat va atendre 787 persones; majoritàriament, era gent gran, però també n´hi havia d´altres franges d´edat: el 5,7% eren adults i el 3,1%, infants.

Ajudar a fer gestions fora de casa

Amb l´objectiu de prevenir les situacions de dependència, l´organisme comarcal disposa d´un servei específic orientat a evitar l´aïllament social de les persones grans, que el 2017 va realitzar 236 visites a domicili, 271 acompa-nyaments i 3.579 sessions grupals a les quals van assistir 405 ciutadans. Es tracta del programa «Fem companyia», que incideix, especialment, en els majors de 70 anys que viuen sols. En primer lloc, els professionals diagnostiquen la realitat de cada individu per, després, fer-ne un seguiment; tot oferint-los acompanyament a la llar i suport per tal que puguin desplaçar-se i fer gestions a fora de casa. Una altra branca del mateix projecte posa el focus en la comunitat i dissenya activitats que promouen l´envelliment actiu i saludable a partir dels 65 anys. En ambdós casos, i amb l´objectiu principal de combatre l´aïllament social, es fomenten les relacions veïnals, el voluntariat i la participació de les persones grans a la vida sociocultural dels seus municipis.

Aquest paquet de programes també n´inclou un altre que ofereix atenció directa als usuaris: el Servei d´Ajuda a Domicili (SAD), que l´any passat va atendre 193 veïns del Pla de l´Estany –93 de Banyoles–, 90 dels quals eren persones majors de 85 anys i 70, de 65.

Per respondre a les necessitats socials d´un context rural com el que predomina al Pla de l´Estany, Porqueres disposa d´un Centre de Serveis per a la gent gran que compta amb recursos especialitzats encaminats a promoure l´envelliment actiu. El 2017, aquest centre va atendre 29 persones d´una mitjana d´edat de 85 anys; per municipis, 18 eren de Banyoles, 6 de Porqueres, 2 de Palol de Revardit i les altres dues eren de Borgonyà i Cornellà del Terri.

Aquest equipament disposa d´un centre de dia que està obert a persones que necessiten organització, supervisió i assistència a l´hora de fer les activitats de cada dia i que es presenta com a un complement per a les famílies. L´àrea comarcal de Benestar Social explica que un servei d´aquest tipus permet retardar l´ingrés en una residència i allarga les possibilitats de viure a casa el màxim temps possible. E