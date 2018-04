Una part del plasma sanguini que s'aconsegueix amb les donacions s'utilitza per elaborar medicaments, però actualment no se n'obtè prou i caldria doblar el nombre de donants per no haver-ne d'importar per cobrir les necessitats de la sanitat catalana. En els darrers anys el Banc de Sang està potenciant la plasmafèresi, un tipus de donació selectiva que permet donar només plasma i obtenir-ne més del que s´obté en una aportació de sang.

Dura uns 40 minuts i es pot fer amb més freqüència, cada quinze dies, perquè el donant conserva les cèl·lules de la sang. Un separador cel·lular recull el plasma i retorna la resta de cèl·lules al donant, el que permet una recuperació gairebé immediata. Es pot arribar a donar fins a dotze cops l'any i es pot alternar amb la donació de sang, sempre que després d'aquesta es respecti l'interval mínim de dos mesos i els màxims anuals.

Amb l´objectiu posat en aconseguir l´autosuficiència en plasma, els professionals del Banc han incrementat la captació de candidats a la plasmafèresi entre els donants de sang més assidus. Així, només l´any passat va sumar 2.069 aportacions del líquid de la sang a Girona, més del doble que un any enrere, quan van ser 901. A diferència del 2016, el Trueta va ser el punt on se'n va recaptar més, amb 1.093 donacions, tres cops més que un any enrere,que van ser 335. Pel que fa a les col·lectes de les unitats mòbils, van sumar 976 donacions més, per les 566 bosses que s'havien recol·lectat el 2016.

En alguns hospitals -al Trueta no de forma regular, però sí puntualment- també es fan plaquetoafèresis, és a dir, donacions només de plaquetes. Aquest procediment és especialment necessari quan baixen les donacions de sang, per tenir les necessitats dels malalts cobertes durant aquestes èpoques crítiques.