Una quarantena de joves s'intoxica amb monòxid de carboni a Sant Hilari Sacalm

Un total de 41 joves, 35 dels quals eren menors d'edat, van patir una intoxicació per monòxid de carboni durant la matinada de diumenge. Els joves s'estaven a una casa de colònies dels afores de Sant Hilari Sacalm i van haver de ser traslladats a diversos hospitals de la zona, però cap d'ells amb una intoxicació greu.

El grup estava format per 68 persones: 57 menors d'entre 11 i 17 anys i estava dirigit per 11 monitors majors d'edat. Tots ells formaven part d'un agrupament escolta i guia de Viladecans (Baix Llobregat) i estaven passant uns dies a la zona. Un dels responsables va ser el que va donar l'alerta al 112, en veure que diverses persones estaven marejades sense motiu aparent. Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís a les 2:16 de la matinada i van evacuar els afectats a diferents centres hospitalaris de la zona.

A la casa de colònies s'hi van desplaçar 4 dotacions dels Bombers de la Generalitat, 10 patrulles dels Mossos d'Esquadra i 11 unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Entre tots aquests vehicles es van traslladar els joves als centres hospitalaris per rebre la primera assistència i fer una valoració del seu estat de salut.

Segons dades dels Serveis d'Emergències, 14 joves (12 menors i 2 monitors) van ser traslladats a l'hospital Josep Trueta de Girona, 11 (10 menors i 1 monitor) a l'hospital Santa Caterina de Salt i 8 a l'hospital General de Vic (7 menors i 1 monitor). Els 8 joves que quedaven (6 menors i 2 monitors) van ser traslladats a l'hospital de Palamós, ja que compta amb una cambra hiperbàrica per tractar les persones amb signes aparents de més gravetat. Malgrat això, i a l'espera dels resultats mèdics de cadascun dels pacients, sembla que cap d'ells ha patit una intoxicació de caràcter greu. La ràpida intervenció dels serveis d'emergència van evitar que la intoxicació fos de caràcter greu. És per això que, durant la tarda d'ahir, la majoria de joves ja va poder rebre l'alta mèdica.

Els 27 joves i infants del grup que van resultar il·lesos van ser traslladats al pavelló municipal de Sant Hilari Sacalm, on van ser atesos i van passar-hi la nit. Aquests joves que van dormir en el pavelló, durant el llarg del matí ja van anar a Viladecans i es van trobar amb les seves famílies.

Les causes de la intoxicació no van ser confirmades i els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per tal d'esclarir els fets. La principal hipòtesi és que la intoxicació per monòxid de carboni hauria estat provocada per la instal·lació d'un grup electrogen a la planta baixa de la casa.