El Santuari Gaia diu que l'Ajuntament busca excuses per fer-los tancar

La relació entre el Santuari Gaia i l'Ajuntament de Camprodon, està passant per un dels seus pitjors moments després que aquesta setmana un dels seus fundadors, Ismael López, qualifiqués a l'alcalde del municipi i als governants com a «pocavergonyes».

Així ho va posar en un escrit a les xarxes socials López, el qual compara el que està fent l'Ajuntament amb el Santuari, amb l'article 155 que Espanya està aplicant a Catalunya. La crítica es produeix en relació amb una tanca que des de fa més d'un any el Santuari va demanar per rodejar l'edifici, però que consideren que l'Ajuntament està perllongant en el temps «amb excuses ximples per a cansar-nos». Segons López el mateix consistori de Camprodon hauria canviat el nom del model de tanca que han presentat en el seu projecte per tal de denegar-los la instal·lació.

En el darrer any s'han fet un total de cinc inspeccions al Santuari Gaia i pròximament se n'ha anunciat una de nova. El fundador creu, doncs, que estan buscant una excusa per fer-los tancar «quan en realitat haurien d'estar orgullosos de què estiguem al municipi». En aquest sentit, també afirma que tenen coneixement que els volen fora del municipi, però referma la voluntat de seguir-hi fent la tasca de salvar vides animals malgrat «l'absència de democràcia dels que governen l'Ajuntament».