Tres vols privats al dia a Vilobí

2017. L'aeroport de Girona va tancar l'any passat amb 991 vols privats, un cada vuit hores de mitjana, amb passatgers VIP com el propietari de Red Bull, Dietrich Mateschitz, que al maig d'aquell any va aterrar a Vilobí a bord d'un jet per assistir al Gran Premi d'Espanya de Fórmula-1, a Montmeló.

na cada vuit hores. La «dosi» no la prescriu cap doctor, que això no va de pastilles ni de grips sinó d'operacions privades a l'aeroport de Girona-Costa Brava, que l'any passat en va acollir 991, un 7,2% menys que el 2016, gairebé tres cada dia. Es consideren «vols privats» aquells que no són operats per companyies comercials ni per operadors turístics (els xàrter) i que cobreixen habitualment avions de dimensions més modestes que els models habituals Boeing o Airbus. En una resposta al diputat del PDeCAT al Congrés Jordi Xuclà, el Ministeri de Foment informa sobre quina ha estat l'evolució d'aquest tipus de moviments aeris al llarg dels últims disset anys a la pista de Vilobí d'Onyar. De les dades s'extreu que la cosa ha anat força a la baixa: si al 2017 es van operar 991 enlairaments i aterratges «privats», xifra que aflora una mitjana diària de 2,7 operacions per jornada, l'any 2000 n'hi havia hagut 3.033, un 67,3% més (8,3 vols no comercials diaris).



Escola de vol

Què ha passat? Doncs que, sobretot en el període comprès entre els anys 2000 i 2012, es va anar reduint l'activitat de l'escola de vol que funciona a Vilobí d'Onyar (els vols de pràctiques tenen consideració de «privats»), apunten fonts d'Aena a Diari de Girona. En la sèrie històrica del Ministeri de Foment és precisament l'any 2012 el que marca el mínim pel que fa a nombre d'operacions (723), mentre que l'exercici anterior, el 2011, presenta la dada més baixa en nombre de passatgers (1.563).



Inflexió

A partir de 2012, però, la tendència canvia i l'emissió d' slots aeroportuaris –en l'argot aeronàutic aquest és el nom que reben els permisos d'entrada i sortida dels aeròdroms– per a vols privats a Girona es comença a recuperar, amb moderació i amb alts i baixos. D'aquesta manera, el nombre d'operacions del 2017 supera en un 37% el del 2012, segons les dades del ministeri. Pel que fa a passatgers, en cada vol privat operat l'any passat hi viatjaven, de mitjana, 2,9 passatgers (l'any 2000, per exemple, el promig era de 2,1 viatgers per ruta).



Permisos

Si es donen les condicions (de trànsit, meteorològiques, etc.), n'hi ha prou amb avisar amb tres hores d'antelació per obtenir el permís del gestor públic Aena per fer arribar un vol privat a l'aeroport de Girona-Costa Brava (per fer-hi aterrar un jet, en definitiva).

La majoria de les aeronaus, ja siguin privades o noliejades per companyies de transport de viatgers que habitualment es mouen en l'àmbit del luxe i dels negocis, procedien, precisa Aena, de França, del Regne Unit i d'Espanya. A banda d'obtenir el permís aeroportuari pertinent, els vols privats també estan condicionats a una altra autorització administrativa, l' slot aeronàutic, que el concedeix Eurocontrol, un organisme integrat per 41 estats membres i dos d'associats que gestiona l'espai aeri europeu i que, entre d'altres, té la missió de garantir que no es col·lapsi l'espai aeri. Esdeveniments com el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1 o el Mobile World Congress acostumen a portar vols privats a l'aeroport de Vilobí.