Obert el trànsit a la C-63 entre Sant Feliu de Pallerols i les Planes

La carretera ha estat tallada entre les 17,29 hores i les 18,12 hores

Els serveis d´emergències han pogut apartar el camió cuba que havia quedat entravessat a la C-63 entre Sant Feliu de Pallerols i les Planes d´Hostoles. El fet que els bombers hagin decidit que no hi havia perill i que no s´havia de fer el transbord de combustible ha accelerat la feina de retirar el vehicle.

De tota manera, la carretera ha quedat tallada entre les 17,29 hores i les 18,12 hores. Durant aquest temps, s´han produït cues d´almnenys 2 quilòmetres i hi ha hagut conductors que s´han desviat per camins alternatius.