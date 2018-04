El vídeo feminista que s'ha fet viral

Un vídeo feminista d'una petita empresa gironina s'ha fet viral i ha aconseguit arribar a més de deu milions de visualitzacions a internet. «Canvia el conte» mostra com reaccionen els nens dels Maristes de Girona quan comprenen que el conte de la Caputxeta Vermella «guarda elements masclistes», per tal que el llop aconsegueixi el que vol. Les tres autores del vídeo es mostren «molt sorpreses» amb l'impacte que ha generat, ja que fins i tot ha arribat a reproduir-se a Portugal i l'Amèrica Llatina. De fet, la popularitat ha estat tan important que han decidit subtitular-lo en l'anglès per tal que pugui arribar al Estats Units i el Regne Unit. Una de les responsables de Little Revolutions, Cristina Vila, es mostra «molt orgullosa» d'haver pogut generar aquest interès en un tema «tan sensible». De fet, a més de reconeguts mitjans digitals com Spanish Revolution o EH Universo, també l'han compartit a la xarxa personalitats com el líder de Podem, Pablo Iglesias. Les altres autores del vídeo són Mireia Selva i la Marta Escarrà.