Les AMPAs del Pla de l'Estany reclamen mantenir la gestió dels menjadors escolars

Les associacions de mares i pares d'alumnes del Pla de l'Estany reclamen mantenir la gestió dels menjadors escolars, però aquest serà l'últim curs que ho faran, tal com ha decidit el Consell comarcal seguint la recomanació dels serveis jurídics i d'acord amb el Departament d'Ensenyament. Així ho va confirmar el president de l'ens, Jordi Xargay, qui va atribuir el canvi a una qüestió de legalitat i no de voluntat política.

Un argument basat en l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic que, ahir, la Federació d'associacions de pares de Catalunya (Fapac) va qualificar de «fals» en un comunicat. L'entitat, que dona suport a les AMPAs del Pla de l'Estany, afirma que la gestió del servei de menjador als centres titularitat d'Ensenyament es regeix pel Decret 160/1996 i no per l'esmentada llei.

Famílies i Consell discuteixen l'assumpte des del gener, quan l'organisme comarcal les va informar que volia recuperar els menjadors, després d'estar anys a càrrec de les AMPAs. El canvi ha causat rebuig entre les associacions perquè, tal com va explicar la Fapac, creuen que «anirà en detriment dels criteris de qualitat, proximitat i alimentació saludable amb què actualment s'ofereix aquest servei». La federació va remarcar que «el menjador escolar no es limita només a donar dinar als nens i nenes, sinó que és un espai educatiu»; un component que temen que es perdi amb l'externalització del servei.

La Fapac va transmetre la queixa de les AMPAs afectades i va informar que els consells escolars dels centres han aprovat declaracions de suport a la gestió actual del menjador, i que volen decidir el que convé en cada cas.

Després d'una reunió inicial conjunta i altres d'individuals, les associacions de mares i pares han fet front comú i reclamen als responsables del Consell comarcal que es trobin amb totes elles per tal de «resoldre la situació».



Onze AMPAs gestionant menjadors

El president, Jordi Xargay, va posar de manifest l'impacte del canvi de model, tot assenyalant que a la comarca hi ha onze AMPAs gestionant menjadors escolars –una xifra important tenint en compte que el Pla de l'Estany té 11 municipis. Xargay va atribuir la decisió d'assumir la gestió del servei a partir del curs vinent a la recomanació «no només dels nostres serveis jurídics sinó d'altres ajuntaments, entitats i administracions»; a més del Departament d'Ensenyament que, tal com va apuntar, «també creu que aquesta és la fórmula». Segons va explicar el president, l'argument dels Serveis jurídics del Pla de l'Estany és que «la gestió de les AMPAs s'hauria de fer des del propi Consell per complir amb la Llei de Contractes i per la justificació econòmica».

Davant les queixes de les associacions de pares d'alumnes, Jordi Xargay va insistir que «no en tenim cap ganes ni ens fa il·lusió perquè ho fan molt bé, però s'ha d'ordenar». Sobre la petició de fer una reunió conjunta, el màxim responsable del Consell va dir que «estem disposats a fer un vestit a mida per cada AMPAs, tenint en compte les especifitats, perquè totes ho han fet molt bé»; però va deixar clar que la gestió del servei s'adjudicarà en un concurs públic i que el calendari mana la pressa. D'altra banda, el president va mostrar disposició a què el plec de clàusules del concurs incorpori aportacions de les famílies. Sobre la possibilitat que els nous gestors responguin a criteris de proximitat, Xargay va dir que «tant de bo les empreses que guanyin els concursos siguin locals».