Aquesta primavera ja ha plogut a Girona 2,7 cops més que en tota la de l'any passat

La primavera d'enguany ha començat plujosa amb uns quants episodis de precipitacions que han descarregat una quantitat d'aigua considerable. Des que ha començat l'estació -27 dies- a la ciutat de Girona ja ha plogut al voltant de 2,7 cops més que en tota la primavera de l'any passat – 94 dies– segons ha pogut registrar l'estació meteorològica del grup de Física Ambiental de la Universitat de Girona, ubicat a l'Escola Politècnica Superior. Això, traduït en xifres, suposa uns 158,2 litres per metre quadrat envers els 59,2 que es van recollir el 2017.

Una altra dada destacada ha estat la que ha proporcionat el meteoròleg del Diari de Girona Enric Estragués, el qual, analitzant les darreres xifres del municipi de Banyoles, ha determinat que ha plogut de manera contínua durant set dies seguits, una situació que no es donava des del novembre de l'any 2014. Aquesta característica no apunta que la pluja hagi estat ininterrompuda durant tota la setmana - del 8 al 14 d'abril - sinó que poc, o molt, ha plogut cada dia en aquesta franja temporal. Tal com explica el meteoròleg, que plogui «durant una setmana continuada és un fet gens habitual, malgrat que hi ha molts precedents de pluges de llarga durada». Durant aquesta setmana, doncs, s'han pogut comptabilitzar 55 hores reals de precipitacions dividides entre 7 dies amb un total de 145 litres per metre quadrat. L'episodi precedent, el del 2017, va durar un dia més.



Els pantans, més plens

Si fa només uns mesos la situació dels embassaments portava a imaginar possibles escenaris de sequera, després de la pluja de les darreres setmanes les xifres han millorat notablement. El pantà de Darnius es troba actualment a un 56,81% de la seva capacitat total, una xifra menor en comparació a la de l'any passat, però que suposa una millora important pel que fa a les setmanes precedents. Un cas encara més evident és el de pantà de Susqueda, que es trobava ahir mateix a un 67,02% de la seva capacitat. La pujada més gran ha estat registrada pel pantà de Sau, que s'ha enfilat encara més amunt fins al 74,04%, un valor que no es troba tan allunyat de la seva capacitat total. Aquest embassament és també l'únic dels tres que ha arribat a assolir aquest 2018 uns valors que s'ajusten a la mitjana registrada els darrers 10 anys. Els altres dos pantans, tot i les precipitacions, encara estan molt per sota.