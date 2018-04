Banyoles treu a concurs la remodelació del passeig de la Indústria i la plaça de l'Ajuntament

L'Ajuntament de Banyoles ha convocat un concurs de projectes per remodelar l'espai de davant del consistori i el passeig de la Indústria que, situat al mig de l'eixample urbà, connecta el Barri vell del municipi amb la zona residencial del Passeig Mossèn Constants i el carril bici cap a l'Estany.

L'anunci de licitació preveu que en una primera fase un jurat d'experts esculli cinc projectes de tots els que es presentin. D'aquests en sortirà el definitiu per dur a terme l'obra. L'objectiu de la reforma és preveure més espai per als desplaçaments a peu o en bicicleta, ordenar les necessitats de circulació i d'aparcament i millorar l'accessibilitat a les dependències municipals tant a l'Ajuntament com al Teatre Municipal. Els projectes es poden presentar fins al 5 de maig.

El regidor d'Urbanisme de Banyoles, Albert Tubert, ha explicat que la remodelació definirà «un dels eixos més importants» del municipi de cara al futur. L'objectiu és «reforçar» l'eix viari comercial de la ciutat connectant el Barri Vell amb el passeig de la Indústria i la zona centre amb el carril bici de l'Estany.

Segons Tubert, aquest eix es complementaria en un futur amb la pacificació del trànsit al carrer Llibertat i a l'avinguda dels Països Catalans quan es desenvolupi el vial nord de la ciutat al carrer Joan XXIII, cosa que «facilitaria el desenvolupament comercial a la zona».