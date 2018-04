La Diputació denuncia "la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat"

La Diputació de Girona ha aprovat una moció sense cap vot en contra que denuncia la "deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat espanyol". El text l'han subscrit el PDeCAT, ERC, la CUP i Independents de la Selva, però el PSC ha decidit abstenir-se malgrat tenir "sentiments contradictoris", segons ha assegurat el president del grup, Juli Fernández durant el ple d'aquest dimarts.

El posicionament dels socialistes ha estat criticat durament pels grups de PDeCAT i ERC. El portaveu dels republicans, Pau Presas, ha assegurat que "no subscriure aquesta opció és ser còmplice de l'Estat" ja que "no hi poden haver mitges tintes quan parlem de presos polítics o de democràcia". Per part del PDeCAT, Albert Piñeira, ha repassat un per un els deus punts de la moció i ha assegurat "no entendre" en què no estaven d'acord. "Entendríem un sí crític", ha explicat el diputat provincial.

La situació política catalana ha tornat a centrar el ple de la Diputació de Girona aquest mes d'abril. Pràcticament la meitat de la sessió s'ha centrat en debatre una moció per denunciar "la deriva antidemocràtica i autoritària de l'Estat".

El text neix d'una proposta d'ERC presentada conjuntament amb el PDeCAT, la CUP i Independents de la Selva (IdS). La moció demana l'alliberament "immediat" dels "presos polítics" i el retorn dels "exiliats". Altres acords insten la Diputació de Girona a posicionar-se a favor del dret a manifestació i expressió a més de condemnar "l'arbitrarietat i l'ús partidista de les lleis".

Les crítiques contra l'Estat, però, van més enllà i denuncien "l'evident manca de separació de poders", a més de la "manipulació i coacció dels mitjans de comunicació". La moció també considera vulnerades les "llibertats de les persones" i critica "la persecució de la lliure expressió, la vulneració de drets polítics i humans" i del dret a decidir dels ciutadans en un Estat que, afirma, "jutja les idees i empresona de forma il·legal".

Amb la seva aprovació, la Diputació de Girona també s'emplaça a fer "accions republicanes" i a donar suport a "càrrec electes o personal " que pugui ser perseguits "políticament" per la justícia espanyola.



El PSC se'n desmarca

Aquest ens, que depèn directament de l'administració estatal, ha aprovat la moció amb el suport de tots els diputats menys els del PSC, que s'han abstingut.

El president del grup, Juli Fernández, ha explicat que han tingut "sentiments contradictoris" per "la frustració, incapacitat i ràbia per arribar a aquesta situació". Fernández ha recordat que els socialistes ja han donat suport a mocions que demanaven l'alliberament dels "presos polítics".

No obstant, Fernández creu que "quan tot es simplifica" es poden "banalitzar elements claus". El socialista entén que de la mateixa manera que no comparteixen l'acusació de terroristes a membres de CDR, també es titlla de "fatxa" a qui no pensa igual o quan es fa servir el concepte de "dictadura".

Finalment, en el seu discurs, Fernández ha animat a "superar l'etapa de blocs i gesticulacions" per intentar "eixamplar la base social del país".



ERC i PDeCAT qüestionen el PSC

Els arguments de Fernández, però, no han convençut ni ERC ni el PDeCAT, que en el seu torn de paraula l'han criticar durament.

El portaveu dels republicans a la Diputació, Pau Presas, ha lamentat el posicionament del PSC perquè en temes com els "presos polítics" o la "democràcia" no hi pot haver "mitges tintes". "No es tracta d'estar a favor de la independència, però no subscriure aquesta moció suposa ser còmplice de l'Estat", ha manifestat.

De la seva banda, el portaveu del PDeCAT, Albert Piñeira, ha volgut repassar un per un els punts de la moció per veure en quins conceptes podria no sumar-s'hi el PSC. "M'he llegit la moció i no entenc en què no estan d'acord", ha etzibat.

Piñeira, però, sí que ha volgut reconèixer, "i agrair", al grup del PSC a la Diputació de Girona el seu "perfil propi" respecte les direccions de Barcelona i Madrid. Tot i això, entén que la situació els havia de forçar a votar amb un "sí crític" ja que creu que "ara hi ha principi de culpabilitat i persecució ideològica" a la justícia espanyola.

Des de la CUP, Lluc Salellas ha volgut assenyalar l'aportació del seu grup en dos punts en concret. Salellas, que haurà de declarar properament pel tall de l'AP-7 a Riudellots durant la vaga general del 8 de novembre, ha volgut subratllar l'acord de donar suport a encausats com ell.

Després de totes les intervencions dels grups, Fernández ha recordat que "només ha defensat un posicionament polític". "Des de Catalunya segur que s'ha fet tot bé?", ha preguntat el socialista. Finalment, ha acabat el discurs assegurant que "el que no es pot fer en política" és "atacar al que no pensa igual".



Moció de suport a Valtonyc i Pablo Hasél

La Diputació sí que ha aprovat per unanimitat una altra moció de suport als cantants de rap Josep Miquel Arenas (Valtonyc) i Pablo Hásel, condemnats a penes de presó per "enaltiment del terrorisme" per algunes de les seves cançons.

Per això, el ple ha tornat a manifestar, ara de manera unànime, la "preocupació" per "la deriva autoritària de l'Estat espanyol" i ha expressat el suport als dos cantants.