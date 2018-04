Furor pel wifi europeu

El wifi està de moda i, de moment, ja són 82 els municipis de la demarcació de Girona que s'han registrat a la iniciativa Wifi per Europa (Wifi4EU) per aconseguir un dels bons de 15.000 euros per la instal·lació de xarxa sense fils d'accés lliure en els espais públics com museus, biblioteques, parcs i places.

L'Alt i el Baix Empordà i la Selva són les tres comarques amb més municipis adherits a la iniciativa. Però no tots aconseguiran la subvenció de la Comissió Europea. Potser cap. Només els més ràpids aconseguiran un dels bons, i és que l'adjudicació es farà per ordre de presentació de la sol·licitud el proper 15 de maig.

A més, només la vuitantena de municipis gironins registrats podran optar a un d'aquests bons de 15.000 euros. En aquesta primera convocatòria només s'assignaran 1.000 bons a tota la UE en una cursa que es preveu que serà a contrarellotge.

«Veiem complicat ser un dels municipis afortunats perquè s'adjudicarà per ordre de sol·licitud», explica la regidora de noves tecnologies de Castelló d'Empúries, Esther Piris. Es tracta de la primera de les cinc convocatòries de Wifi4EU que s'obriran d'aquí al 2020 i es preveu que en les properes adjudicacions se n'assignin més.

La voluntat de la Comissió és teixir una gran xarxa de connexió wifi «al voltant dels principals centres de la vida pública dels municipis d'aquí al 2020» i el projecte posa a disposició dels Ajuntaments 120 milions d'euros i se'n beneficiarà entre sis mil i vuit mil municipis de cada Estat membre.



Primers projectes

Municipis petits i grans de la demarcació s'han sentit atrets pel wifi europeu, que alguns veuen com un punt afegit per millorar tant la vida dels seus habitants com dels turistes i visitants. Malgrat que per aquest primer pas no és necessari presentar cap projecte, els ajuntaments tenen una idea de quins espais són els més adequats per beneficiar-se'n.

En el cas d'Agullana, per exemple, es vol desplegar a la plaça Major, la Biblioteca i a l'espai expositiu filial del Museu Memorial de l'Exili (MUME) de la Jonquera, tal com ha explicat la seva alcaldessa, Marina Gotés.

A Torroella de Montgrí s'aposta per dotar de xarxa wifi el Museu de la Mediterrània i l'Escola d'Adults; a Vidreres i Vilafant opten, a més, pels equipaments esportius i enfortir l'actual xarxa donant cobertura als punts foscos; mentre que a Castelló d'Empúries s'instal·laria al nou passeig d'Empuriabrava i posteriorment es faria el salt al poble.

Conscients de la forta competència, asseguren que la tendència dels Ajuntaments és la d'instal·lar wifi en aquells punts de més vida pública i que el bon contribuiria a agilitzar el procés, que en cas que es fes amb finançament municipal seria més lent.

Sigui com sigui, aquells que no constin en la llista d'afortunats tindran fins a quatre oportunitats més fins al 2020.