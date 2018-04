L'hospital d'Olot enviarà SMS per recordar als pacients les visites i les proves

L'hospital d'Olot incorporarà aquest mes d'abril un sistema d'avisos per SMS per recordar als pacients les visites i les proves diagnòstiques. La mesura busca millorar la comunicació amb els usuaris i reduir l'absentisme a les consultes programades, que l'any 2017 era d'un 10% a les consultes externes.

En una primera fase, el sistema alertarà als usuaris cinc dies abans de la visita i permetrà que els pacients puguin respondre amb un "no" si no poden assistir-hi. D'aquesta manera, els professionals podran tornar a programar les agendes mèdiques.

La iniciativa, a més, permetrà reduir les llistes d'espera. Més endavant, s'hi incorporaran els avisos per a la realització de proves diagnòstiques així com les recomanacions a seguir per sotmetre-s'hi i la preparació prèvia.