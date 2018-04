Premi del Ministeri per al pla dels CAP gironins contra l'obesitat infantil

El projecte de l'atenció primària gironina per abordar l'obesitat infantil tenint en compte l'alimentació, l'exercici i les emocions i implicant-hi les criatures i les seves famílies ha estat premiada pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. El programa Nen@s en moviment, que impulsa l'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) amb el suport de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, ha estat guardonat amb el Premi Estratègia NAOS, en l'àmbit sanitari, pel Ministeri, en el marc dels XI Premis Estratègia NAOS, edició 2017.

L'estratègia de salut NAOS (nutrició, activitat física i prevenció de l'obesitat) té com a objectiu invertir la tendència de prevalença de l'obesitat promovent l'alimentació saludable i la pràctica de l'activitat física per reduir les altes taxes de morbiditat i mortalitat atribuïbles a les malalties no transmissibles.

En aquesta convocatòria es van presentar 71 projectes per a les diferents modalitats dels premis, que van ser preavaluats per l'Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició. En va triar 27 com a projectes finalistes i dimecres passat, el jurat va seleccionar els set projectes guanyadors corresponents a les diferents modalitats.

El projecte «Intervenció en obesitat infantil a Girona, basat en el programa Nen@s en moviment» va ser el guanyador en l'àmbit sanitari. Nen@s en Moviment també va ser guardonat el novembre de 2016 amb el Premi a l'Àmbit Sanitari (PAAS).



Balanç dels quatre anys

Aquest dimecres un centenar de professionals participaran en la II Jornada de Nen@s en Moviment a Girona, on es presentaran els resultats obtinguts durant els quatre primers anys del programa, que es va iniciar al CAP Figueres i al CAP Llagostera el 2014 i que ara ja s'ha implantat als centres ICS i IAS de la Regió Sanitària de Girona.

Aquesta jornada està dirigida a professionals sanitaris, però també a tècnics municipals de salut i esports i al sector educatiu, atès que una de les característiques del programa és que implica famílies, professors, monitors de lleure i professionals de la salut en l'abordatge de l'obesitat infantil.

Al llarg de les diferents sessions del programa, es du a terme una teràpia en grup on infants i progenitors, paral·lelament, treballen en temes relacionats amb la salut ?com ara alimentació saludable, publicitat enganyosa, autocontrol, imatge corporal, comunicació, resolució de conflictes, drets personals, autoestima, relaxació i activitat física? amb l'objectiu que puguin expressar les seves emocions en relació amb el tema del sobrepès, l'obesitat i les seves conseqüències. El programa dura onze setmanes, amb sessions setmanals d'una hora i mitja.

Entre les particularitats del Nen@s en Moviment hi ha l'aproximació del projecte a l'espai natural de l'infant, al de la seva vida quotidiana, per tal de facilitar-li l'elecció de les opcions més sanes. El programa té com a pilars fonamentals l'alimentació, l'exercici físic i les emocions.