Puigcerdà recuperarà la seva xarxa de túnels com atractiu turístic

L'Ajuntament de Puigcerdà vol que la xarxa de túnels que hi ha al subsòl dels carrers del centre històric de la capital cerdana es converteixi en un reclam per atreure el turisme durant les diferents èpoques de l'any. Amb aquesta voluntat, així com també la d'aprofundir el coneixement sobre la vintena de cavitats que ara per ara estan documentades, s'ha recuperat la galeria de sota de la plaça del consistori i s'està treballant en una altra situada al passeig 10 d'Abril.

En aquesta darrera, s'hi ha destinat una inversió de 15.000 euros, una tercera part dels quals finançada amb recursos propis i la resta a través del Pla de monuments de la Diputació de Girona.

Pel que fa a la primera actuació, la que arriba fins a l'antic pou de glaç, ja està enllestida i la idea és que es pugui visitar a partir del proper mes de maig.

Els treballs de recuperació del túnel que hi ha sota el passeig 10 d'Abril de Puigcerdà es troben a la primera fase, en la qual ja s'han retirat més de 20 tones de terra del seu interior. Aquestes tasques de neteja de la cavitat permeten ara dur-hi a terme una intervenció arqueològica per determinar-ne tant el seu orígen com els seus usos, tal com ha explicat l'alcalde de la capital cerdana, Albert Piñeira, que ha detallat que la inversió de tot plegat és de 15.000 euros, 10.000 dels quals provinents del Pla de monuments de la Diputació de Girona.

L'accés a la galeria es troba a l'edifici de l'Arxiu Comarcal de la Cerdanya, que s'habilitarà per a què l'espai pugui acollir visites. Al mateix temps, també s'està executant una sortida d'emergència i una altra de ventilació, a més de reforçar-ne la seguretat de diversos punts de la construcció. D'aquesta manera, es pretén convertir-la en un actiu turístic i cultural del municipi i que, a més, en un futur pugui formar part d'una ruta per diferents túnels que hi ha al subsòl del centre històric.

La primera de les cavitats que serà visitable serà la que condueix fins a l'antic pou de glaç o Ull de Basilisc, situada a sota de la plaça de l'Ajuntament i on ja s'han acabat els treballs de restauració. La seva inauguració està prevista per al proper més de maig, quan s'obrirà al públic i es parlarà sobre seu orígen per, entre d'altres, explicar que l'espai hauria estat una de les sitges del primer castell de Puigcerdà. Arran de la intervenció que s'hi ha dut a terme s'ha pogut constatar l'època de construcció del túnel, que data del segle XVIII o XIV, i les connexions que tenia amb d'altres que discorren per sota dels carrers adjacents.

Pel que fa a la utilitat d'aquesta i d'altres galeries subterrànies del municipi, aquesta tindria a veure amb els setges que, al llarg de la història, va patir la capital i el conjunt de la comarca, sobretot per part dels francesos. En aquest sentit, segons ha explicat el primer tinent d'alcalde de Puigcerdà i regidor d'Obres, Habitatge i Urbanisme, Pere Valiente, els túnels anaven des de dins la població fins a fora de la muralla i eren utilitzats per agricultors i altres persones que havien d'arribar o marxar de casa sense ser vistos. A més, també s'ha comprovat que van ser punts de refugi durant la Guerra Civil espanyola.

Ara per ara, el consistori ha documentat una vintena de túnels situats al subsòl del centre històric, tot i que aquest és un àmbit encara molt poc estudiat a Puigcerdà, segons ha dit el seu alcalde. La idea és que a través de la seva recuperació es pugui crear una xarxa d'espais visitables que ajudin a ampliar el coneixement sobre la forma de vida de les persones que es van establir, diversos segles enrere, a la capital cerdana.