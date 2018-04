Telefonia, llum, gas i aigua generen la meitat de les queixes dels consumidors

De cada deu reclamacions presentades per consumidors de la província de Girona a la Generalitat, la meitat (51,5%) són motivades per problemes amb empreses prestadores de serveis de telecomunicacions i internet (27,8%), d'electricitat, gas i aigua (23,7%). Al llarg del 2017 l'Agència Catalana del Consum (ACC) va atendre 2.186 queixes, un 9,29% menys que el 2016, explica la directora de l'organisme, Montserrat Ribera. D'altres «serveis generals» van motivar el 20,9% de les reclamacions; el sector dels béns de consum, el 12,9%; el del transport, el 7,1%; els serveis financers, el 5,2%, i la restauració i els allotjaments, el 2,4% restant.

Mediació i arbitratge

Segons l'informe fet públic ahir per l'ACC, la majoria de queixes van ser ateses a l'oficina de l'ACC a Girona (491), seguida de la de la Garrotxa (450); de l'Alt Empordà (342); de la Selva (328); del Baix Empordà (259) i del Gironès (178). Les comarques on menys se'n van presentar són les del Pla de l'Estany, amb un centenar clavat de queixes, i el Ripollès, amb només 38. Les empreses que més queixes acumulen són Endesa, Vodafone, Orantes Espagne, Telefónica i Gas Natural. «Té certa lògica que aquestes empreses acaparin la major part de les reclamacions, ja que pertanyen a sector de gran consum i generen un gran volum de contractes», precisa Ribera. En aquesta línia, des de l'ACC precisen que la majoria de contenciosos es resolen «per la via de la mediació»: de fet, segons l'informe de balanç de l'exercici 2017, dels més de dos milers de reclamacions rebudes, 1.034 es van solucionar per aquest procediment i 195 a través del sistema d'arbitratge.



Tendència a la baixa

Les dades de 2017 marquen una tendència a la baixa en la presentació de reclamacions a Girona, que també es dona en el conjunt de Catalunya, on cauen un 11,14%. En aquest context, també baixen les denúncies dels consumidors: a la província, l'any passat, se'n van presentar 189, un 4,06% menys que el 2016. D'aquestes, el 30,2% afectes a altres serveis generals de consum; el 19,6% a empreses del sector dels béns de consum (19,6%); el 19% a la restauració i els allotjaments i, el 9%, al sector de l'alimentació. De les 189 denúncies, 31 expedients han acabat amb sancions econòmiques per un import de 229.306 euros, informen des de la Generalitat.

Per tipus d'infracció, les que han generat multes més elevades són les relacionades amb clàusules i pràctiques abusives (46,89% de l'import total); la negativa o resistència a subministrar dades (32,20%) i les pràctiques comercials deslleials (12,59%).



Reclamacions internacionals

Les que sí que augmenten, d'altra banda, són les que l'Agència Catalana del Consum tipifica de «reclamacions transfrontereres», que impliquen la participació d'empreses o de consumidors de tercers països. El 2017 se'n van presentar 844, un 13,4% més que al llarg del 2016 i la majoria van ser contra companyies aèries. El 79% dels reclamants són residents a Catalunya i el 21% restant viuen a fora, sobretot a França, Alemanya, Andorra, el Regne Unit, Espanya, els Estats Units i Portugal. Pel que fa a les empreses reclamades, el 19% de les queixes transfrontereres van dirigides a empreses que tenen la seu al Principat, mentre que el 81% restant a companyies radicades en un país estranger; d'aquestes últims, el 30% de les queixes es van presentar contra empreses d'Irlanda (la companyia aèria Ryanair és d'aquell país); el 8% al Regne Unit; el 5% a Alemanya i el 4% a França.

Pel que fa a l'actuació inspectora a Girona, l'ACC va realitzar 1.095 actuacions. El 29% de les inspeccions van estar motivades per una denúncia. Finalment, l'any passat es van rebre alertes contra 2.912 productes a Catalunya, un 1,32% més que el 2015. Per tipologies, el 27,83% dels avisos van ser per joguines; el 19,48% feien referència a vehicles i motocicletes; el 16,50%, a material elèctric i lluminàries; el 10,74%, a roba i calçat; i el 7,16% a d'altres productes. L'ACC participa en el sistema de control d'alertes europeu RAPEX que té per objectiu prevenir riscos pel que fa a la seguretat dels productes. En aquest context, l'ACC va retirar 19.699 articles del mercat (majoritàriament material elèctric i lluminàries, joguines i electrodomèstics).