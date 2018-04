El trànsit a l'AP-7 per Girona s'aproxima al seu màxim històric

El trànsit a l'AP-7 nord entre Montmeló i la Jonquera ha continuat augmentant per cinquè any consecutiu fins a aproximar-se al seu màxim històric, assolit el 2007. Les últimes dades publicades pel Ministeri de Foment corresponents al 2017 mostren com la intensitat mitjana diària de vehicles (IMD), entre cotxes i camions, s'ha situat en 47.021, un 2,7% més que l'any anterior, és a dir, 1.223 vehicles més al dia. El creixement ha estat menor que en els quatre anys precedents però manté la tendència a l'alça des del 2012, l'any, en plena crisi, amb menys trànsit a l'AP-7 en l'última dècada.

Dels 47.021 vehicles diaris del 2017 entre Montmeló i la Jonquera, 36.128 corresponien a cotxes (742 turismes més al dia que el 2016, un augment del 2%), mentre 10.893 corresponien a camions i altres vehicles pesants, que van créixer un 4,6% més que el 2016.+

De fet, la xifra de camions va començar a remuntar el 2013 coincidint amb l'entrada en vigor de l'obligatorietat de desviar els vehicles de gran tonatge per l'autopista. Precisament, el màxim històric d'aquests vehicles es va assolir aquest passat 2017 superant el rècord que s'havia arribat el 2007, llavors amb 10.654 vehicles diaris. Així, actualment circulen 239 camions més al dia que fa 10 anys.



Canvi de tendència i el RondaGI

En xifres globals, entre cotxes i camions, la tendència a l'alça va començar a remuntar el 2013. Llavors, amb una IMD de 39.479 vehicles (un 0,8% més que el 2012) que van augmentar un 5,7% el 2014 (41.718 vehicles), un 5,3% el 2015 (43.949), un 4,2% el 2016 (45.798) i un 2,7% el 2017 (47.021).

El 2012 va ser, doncs, el pitjor any des de l'inici de la crisi el 2007. Però no només al tram de l'AP-7 nord, sinó també a la resta de trams de l'autopista del mediterrani, que va entre la Jonquera i Algesires. Per exemple, en el tram Cartagena (Múrcia)-Vera (Almeria), va caure un 10,2%; en el de la circumval·lació d'Alacant, un 12,5; en el Barcelona-Tarragona, un 8,2% i en el Montmeló-la Jonquera, el que creua la província de Girona, el trànsit va disminuir un 6%.

Des de llavors, la tendència ha canviat. Del 2012 al 2017 el trànsit al tram Montmeló-La Jonquera ha crescut un 20%: 7.855 vehicles més al dia en aquest període.

Per mesos del 2017, el que va registrar una intensitat mitjana diària de trànsit més elevada en el tram que creua la demarcació va ser l'agost, amb 67.868 (un 0,5 menys que el mateix mes de 2016). A continuació s'hi situa el juliol, amb 64.160 (un 1,5% més) i el juny amb 50.988 (un 4,3% més). En canvi, els mesos amb una intensitat més baixa de vehicles van ser els mesos de gener (35.252, un 1,3% més que el mateix mes de 2016) i febrer (40.347, 3,9% més).

Les xifres del 2017 coincideixen amb l'entrada en vigor, el mes de març, del dispositiu RondaGi que permet als usuaris que el portin circular sense aturar-se en el tram lliure de peatge de l'AP-7 entre Fornells de la Selva i Vilademuls. Des de llavors, s'han distribuït més de 180.000 dispositius i més de 18.000 vehicles circulen cada dia per aquest tram amb l'adhesiu.



Tercer tram de l'AP-7 més transitat

El Montmeló-la Jonquera és el tercer tram de peatge més transitat de l'autopista, només superat pels de Montmeló-el Papiol (per on van passar diàriament 114.353 vehicles de mitjana el 2017, un 4,1% més que el 2016) i Barcelona-Tarragona, amb 54.255 vehicles /dia, un 3,4% més. Per sota del tram del nord hi ha els altres segments: Màlaga-Guadiano (Andalusia), amb 32.061 vehicles/dia (+7,7%); Alacant-Cartagena, amb 20.836 (+4,6%); Tarragona-València, amb 19.248 (+3,6%); València-Alacant, amb 19.020 vehicles (+5,1%), la circumval·lació d'Alacant, amb 6.473 (+6,1%) i el tram Cartagena-Vera, amb 3.563 vehicles diaris de mitjana, un 6,7% més que el 2016.