Uns 380 nens participen al pla dels CAP contra l'obesitat infantil en quatre anys

Uns 380 infants gironins i les seves famílies han participat en els primers quatre anys d'implantació del programa contra l'obesitat infantil als CAP. La iniciativa Nen@s en Moviment, que actualment es desenvolupa en 25 municipis de la demarcació, treballa amb els infants i les seves famílies per promoure els hàbits de salut i reduir l'obesitat.

Iniciat el 2014 als CAP de Figures i Llagostera, ha comportat formar 70 professionals sanitaris de pediatria i d'infermeria. En aquest temps s'han realitzat fins a 46 grups psicoeducatius, és a dir, grups de teràpia grupal- en què s'han abordat qüestions com l'alimentació, l'autoestima o els estils de vida.

Aquest matí, prop d'un centenar de professionals de la salut, tècnics de lleure i professors han participat la II Jornada Nen@s en Moviment, organitzada per l'Institut Català de la Salut a Girona, l'Institut d'Assistència Sanitària i l'Agència de Salut Pública de Catalunya a Girona, i que ha servit per fer balanç dels resultats obtinguts des que es va posar en marxa l'any 2014.

Per avaluar el programa s'han analitzat i comparat les dades registrades a l'inici de la intervenció i al cap d'un any d'acabar la teràpia d'un total de 193 infants (102 nens i 91 nenes) amb edats compreses entre els 7 i els 12 anys, que cursaven educació primària (de tercer a sisè) o primer d'ESO. Els resultats evidencien una reducció de l'índex de massa corporal (IMC), un increment de l'activitat física i una millora en la seva autoestima.

Així, a l'inici del programa, les dades recollides evidenciaven que un 5,8% dels nens tenien un índez de massa corporal considerat normal (normopès), un 34,4% tenien sobrepès i un 59,8% presentaven obesitat. Les dades recollides al cap d'un any de finalitzar el programa revelaven que un 13% dels participants estava dins del pes normal, un 40% tenia sobrepès i un 46,6%, obesitat.

Pel que fa a la valoració de la qualitat de la dieta mediterrània, s'observa que la intervenció incideix favorablement en els infants i les famílies similarment. Així, abans de la intervenció, la puntuació mitjana obtinguda en el test kidmed era de 6,36 en els infants i de 6,42 en les famílies. Al cap d'un any de participació en el programa, els resultats van ser clarament millors: de 7,95 en els nens i de 8,02 en les famílies, que van assolir, per tant, una dieta mediterrània òptima. Aquestes dades posen en relleu la importància del treball amb les famílies per aconseguir un canvi d'hàbits, remarquen els responsables del programa.

Pel que fa a l'activitat física, l'anàlisi dels resultats palesa que, al cap d'un any d'haver participat en el programa, els nens han augmentat l'activitat física una hora a la setmana, de mitjana. Pel que fa als pares, no hi ha un canvi significatiu en la reducció del sedentarisme al cap d'un any de finalitzar el programa, malgrat que sí que va augmentar quan es va acabar la intervenció i al cap de 3 mesos.

L'anàlisi també ha tingut en compte si hi ha hagut canvis en els nivells d'autoestima dels infants, després de la seva participació en el programa. El test ja revela que l'autoestima augmenta un cop acabada la intervenció, i que es manté al cap d'un any.