Cap de setmana de destrossa de camins a Sant Aniol de Finestres

Roderes, solcs profunds o trencaaigües enfonsats és una imatge que es pot observar al llarg del camí de Sant Roc a la zona de la Barroca, en el municipi de Sant Aniol de Finestres. El mateix es repeteix per tot el camí fins al punt que a vegades cal preguntar-se si el vehicle que va provocar uns solcs tan grans se'n va poder sortir només amb la força del motor i de la tracció a les quatre rodes.

Dins dels solcs hi ha aigua embassada i tot és un fang blanquinós que s'enganxa com morter als baixos del vehicle. El problema està en el sol que llueix amb força, il·lumina el verd de les cingleres de la Barroca i ja escalfa. En pocs dies de bon temps el fang se solidificarà i els solcs profunds es convertiran en barreres per als cotxes i per als ciclistes i en trampes per als excursionistes.

Segons explica l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, Francesc Oliveras (PdeCAT), la destrossa del camí de Sant Roc s'estén a la major part de carreteres rurals i senders del terme municipal. Explica que és el resultat de la pluja del passat cap de setmana, els dies 14 i 15 d'abril.

La pluja persistent que ho inundava tot, segons ell, va atraure cotxes tots terrenys de caràcter esportiu, quads i motocicles de muntanya. Van començar a gaudir de la festa de l'aigua i del fang. El rugit dels motors va omplir la zona de la Barroca, buida pel mal temps d'excursionistes i ciclistes.

L'alcalde, Francesc Oliveras, va voler avisar alguns conductors del que estava passant. Es va trobar que se li van enfrontar amb males paraules. Ara, l'Ajuntament de Sant Aniol de Finestres fa una avaluació dels danys i es prepara per afrontar una reparació. L'alcalde exposa: «Hi farem anar una màquina excavadora que aplani el ferm de la calçada i uns quants homes que reparin els trencaaigües». Explica que encara tenen la sort de comptar amb l'ajut de la colla de caçadors de la localitat. Els caçadors passen tot el temps a la muntanya i quan no fan cacera reparen camins. El problema és que quan es troben amb algunes persones són insultats i titllats de malfactors.

Oliveras planteja que les administracions superiors i els organismes de tutela del territori es plantegin si té lògica que un cap de setmana moll converteixi un entorn natural en un parc de diversions per a amants dels motors i de les emocions i que quan acaben un municipi petit amb molt poc recursos hagi d'afrontar la reparació d'unes carreteres que els ha costat anys i panys fer-les i mantenir-les practicables.

També va criticar que els caçadors que de manera desinteressada aporten braços i recursos en la reparació dels camins que destrossen els aficionats al motor siguin un col·lectiu cada vegada més mal considerat.