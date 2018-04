Més de la meitat de les víctimes d'agressions i abusos sexuals tenen menys de 20 anys

Més de la meitat de les víctimes que han denunciat abusos i agressions sexuals a les comarques gironines durant el 2017 tenen menys de 20 anys. En concret, els Mossos d'Esquadra han registrat 187 denúncies per aquests delictes i el 56% de les víctimes són d'aquesta franja d'edat. Les dades policials, que estudien les víctimes per edat, revelen que, dins d'aquest grup, el 23,52% tenen entre 16 i 20 anys, el 19,2% entre 11 i 15 i el 13,4% són menors de 10 anys. El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, ha afirmat que a la demarcació no hi ha «depredadors sexuals» que abordin víctimes desconegudes i les ataquin al carrer. Tot i això, al llarg de l'any passat sí que han arrestat sospitosos que havien abusat de més d'un menor. Segons Milan, sovint els delinqüents aprofiten la relació de confiança que estableixen amb la víctima i molts dels casos ocorren dins l'àmbit familiar.

Durant l'any passat, els Mossos d'Esquadra van rebre 107 denúncies per abusos i 80 per agressions sexuals a les comarques gironines. Són més que al 2016, quan aquesta xifra negra es va situar en 94 i 74 fets, respectivament. El comissari Josep Milan admet que aquest increment els preocupa, però també subratlla que, en part, això es deu al fet que aquest tipus de delictes cada cop es denuncien més, i això contribueix a fer aflorar aquesta xifra negra. Els motius perquè les víctimes no denunciïn són diversos. Van des de les amenaces fins a l'autoculpa. Hi ha aquelles víctimes que volen oblidar l'experiència traumàtica i ho viuen en silenci. D'altres, que senten vergonya i es culpen a elles mateixes. I fins i tot, hi ha noies que tenen por de sentir-se qüestionades perquè l'agressor forma part del seu grup d'amics i es pensen que, quan ho expliquin, no les creuran.



Prioritzar la protecció

«Estem parlant d'un delicte que envaeix un espai molt íntim de les persones», concreta el cap de la Regió Policial. «Ja d'entrada, no és fàcil interioritzar-ho i si, a més, aquestes agressions o abusos es donen dins el cercle de confiança, com pot ser la mateixa família, en moltes ocasions a la víctima li costa fer-ho públic», subratlla el comissari Josep Milan. El comissari Milan explica que, a l'hora de donar atenció a les víctimes, els Mossos d'Esquadra prioritzen la seva protecció.

Si bé les denúncies s'han incrementat durant el 2017, també ho ha fet el número de detinguts que els Mossos han fet per aquests delictes. A la demarcació, l'any passat la policia va arrestar 99 persones per agressions o abusos sexuals, al 2016, van ser-ne 84. El comissari assegura que a les comarques gironines no hi ha «depredadors sexuals». Tot i això, Josep Milan precisa que al llarg de l'any passat sí que han arrestat sospitosos que havien abusat de més d'una víctima, sovint, menors. En aquests casos, concreta el comissari, moltes vegades els delinqüents s'aprofiten que entre ells i la víctima «existeix una relació de confiança prèvia». Això va passar, per exemple, en el cas del monitor de Salt que suposadament abusava de menors a qui feia classes en un centre d'arts marcials.