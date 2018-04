Els Mossos destrueixen 45.000 plantes de marihuana a Girona el 2017

Els Mossos d'Esquadra han destruït 45.000 plantes de marihuana comissades a les comarques gironines durant l'any passat. En total, sumaven 5,5 tones de droga. Són el doble que al 2016, quan la policia va enviar a triturar 26.000 plantes i 3 tones de cabdells. La dada a priori és cridanera, però el cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan, ja subratlla que això no es deu a què les plantacions hagin augmentat exponencialment, sinó al fet que se n'han descobertes més. Sobretot, arran de les tres operacions que han permès desmantellar grups organitzats que tenien autèntics cultius industrials (sobretot, en naus i soterranis). A més, Milan afirma que, per la proximitat amb la frontera, també s'ha de tenir en compte que els Mossos intercepten molta droga que "està de pas" cap a França i altres països europeus (on el preu de la marihuana al mercat negre s'arriba a multiplicar per dos).