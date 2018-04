El coi d'helicòpter que tot Girona ha vist

«Algú sap què fa?», preguntava un usuari del Twitter. La resposta: pràctiques. Durant set hores un helicòpter groc dels Bombers ha sobrevolat el cel ben blau de Girona, dijous, 19 d'abril, i no pas sense generar expectació

Set hores (set!) donant voltes i més voltes i més voltes pel cel ben blau que, avui dijous 19 d'abril, ha cobert Girona. Era un ocell? Era un avió? Era en Superman? No! Es tractava d´un «putu», en paraul(ot)es d´un tuitare local que sobre les dues del migdia l´ha albirat (i sentit) des del seu despatx al Parc Científic i Tecnològic de la UdG, helicòpter! L´aparell, groc com els llaços, pertany als Bombers i, a banda de despertar curiositat («algú sap què fa l´helicòpter que està volant per Girona tot el matí?», preguntava un altre usuari de Twitter) i de provocar algun renec, ha completat un exercici de pràctiques en l´extinció d´incendis, extrem que han confirmat fonts del cos i d´Enaire, el gestor que s´ocupa de controlar l´espai aeri nacional (en aquest cas, ups, sinònim d´espanyol).

Sabadell-Sabadell

No hi ha massa més detalls, excepte que la definitivament molesta aeronau seguia un pla de vol que fixava com a punt d´enlairament i d´aterratge l´aeròdrom de Sabadell, on Bombers i el Servei d´Emergències Mèdiques de la Generalitat hi tenen fixada una base operativa. Pel cap baix ha estat vista al barri de Palau; al Vell; a l´Eixample i a Vila-roja. Trucada al diari pels volts del migdia: «Ha passat alguna cosa? Acabem de veure un helicòpter...»; a aquelles hores tot eren incògnites, la pregunta no tenia (encara) resposta, que requeria la confirmació de la font escaient. L´aeronau s'ha plantat al cel de la ciutat pels volts de les deu ante meridiem i no n'ha marxat fins gairebé les cinc post meridiem. Set hores donant voltes. Set! Coi d´helicòpter.

Dia Mundial de la Bicicleta

«Heu vist l´helicòpter?», la pregunta del dia. «Sí», la resposta. I de tant voltar, de tant ser vist i sentit, han començat a emergir teories mig de la conspiració, mig de la imaginació, mig de l´humor, que a la pàtria de l´imaginàri (i benemèrit) En el Dia Mundial de la Bicicleta , a la ciutat amiga dels ciclistes hipsters que parlen en anglès i prenen cafès eco a tres euros la tassa, mengen muffins (magdalenes), cookies (galetes més cares) i carrot cakes (pastissos de pastanaga) en bars de disseny del Barri Vell moltes mirades, ves per on, apuntaven al cel., la pregunta del dia. «Sí», la resposta. I de tant voltar, de tant ser vist i sentit, han començat a emergir teories mig de la conspiració, mig de la imaginació, mig de l´humor, que a la pàtria de l´imaginàri (i benemèrit) Sant Esteve de les Roures es propaguen a la velocitat de la llum: «Fa la ronda per casa meva! Sóc molt perillosa es veu», és el missatge jocós que una piuladora molt de la broma escampa pel ciberespai (hi, hi, hi). Des que la cosa política està com està, el primer helicòpter que passa resulta d´entrada com a mínim sospitós per convertir-se, després, en blanc de la ironia, presa fàcil dels franctiradors virtuals de l´ocurrència.

Que el pànic no s´estengui

Consultada (calia trobar respostes on fos), la Policia Municipal de Girona respon que no té constància de la presència de l´aparell ni de cap trucada de cap veí. «Pràctiques, feia pràctiques, no era cap emergència [vaja, que no s´estengui el pànic]», insisteixen, de la seva banda, fonts dels Bombers. «Trobo que no se n´ha parlat prou [de l´helicòpter]», etziba, molt probablement tip d´escoltar el brunzit de l´aeronau, un altre tuitare. Tacatacatacataca...