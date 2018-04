Toni Comín inaugura per videoconferència un congrés mèdic que se celebra a Girona

L'exconseller de Salut, Toni Comín, ha inaugurat el XXV Congrés Nacional Català d'Urgències i Emergències, que ha començat aquest dijous a l'Auditori-Palau de Congressos de Girona. Comín ha reivindicat que aquesta és "la millor manera de retrobar la dignitat institucional". El congrés està organitzat per la Societat Catalana de Medicina d´Urgències i Emergències (SoCMUE) i el servei d´Urgències de l´Hospital Dr. Josep Trueta de Girona

"Es tracta de fer això, recuperar hàbits i que el conseller pugui adreçar-vos unes paraules a l'inici del congrés", ha dit. El Congrés està organitzat per la Societat Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències i el servei d'Urgències de l'hospital Trueta de Girona.

El cap d'Urgències, Pere Rimbau, ha explicat que el motiu per convidar Comín és que ha defensat amb fermesa que puguin comptar amb una especialitat pròpia via MIR. A la inauguració, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha agraït als organitzadors que hagin convidat "el conseller legítim de la Generalitat". "Estem passant moments difícils i és important no procedim a l'oblit", ha indicat Madrenas.