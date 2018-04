La Fiscalia investiga l'alcalde de Verges per delicte d'odi contra la Guàrdia Civil

La Fiscalia de Girona investiga l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per un presumpte delicte d'odi i discriminació contra "la nació espanyola i la Guàrdia Civil" per la denúncia que va fer el passat 4 d'octubre després que apareguessin més de 160 cotxes amb les rodes punxades al municipi.

Sabater va apuntar directament a la policia espanyola i la Guàrdia Civil, a qui va acusar d'anar "de dia uniformats i de nit incontrolats". En aquest sentit, va afirmar que no es tractava d'un acte fortuït i el va relacionar amb el fet que durant la celebració del referèndum de l'1-O els impedissin l'entrada al municipi amb tractors i jardineres.

L'alcalde encara no té data fixada per comparèixer davant dels jutjats de la Bisbal d'Empordà, que hauran de decidir quan el citen a declarar.

Identificar els responsables

El municipi es va despertar aquest dia amb pràcticament tots els vehicles que hi havia al carrer amb les rodes punxades. Per intentar identificar-ne l'autor o autors, el consistori va demanar col·laboració ciutadana i, a través de les xarxes socials, va emplaçar a tots aquells que tinguessin càmeres de videovigilància a comunicar-ho per poder visionar les imatges dels punts on s'havien produït els incidents.

Paral·lelament, van presentar denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que van desplaçar diversos agents al consistori perquè els veïns poguessin presentar les seves. Diversos tallers es van oferir a fer reparacions gratuïtes perquè els afectats poguessin fer front als desperfectes.