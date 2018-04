La Fundació Mona rep el guardó dels premis Ànima del Col·legi d'Advocats

El Col·legi d'Advocats de Girona celebra aquesta setmana la festa patronal de Sant Raimon de Penyafort, en el marc de la qual la Comissió de Protecció dels Drets dels Animals del Col·legi d'Advocats de Girona va lliurar ahir el segon Premi Ànima, un premi que va recaure enguany a la Fundació Mona.

El guardó té com a objectiu distingir aquelles persones, organitzacions i institucions que treballen per la protecció dels animals i per la defensa dels seus drets, com és el cas d'aquest centre, que desenvolupa una tasca de rescat de ximpanzés i macacos procedents de comisos, que han estat artistes de circ, de televisió, models de publicitat o fins i tot mascotes i que han malviscut en pèssimes condicions. Aquests animals són traslladats al centre de Rehabilitació de Primats, a Riudellots de la Selva, on són tractats físicament i mentalment i passen a tenir una vida més digna, en companyia dels seus congèneres, en un entorn natural.



Un centre pioner

Per Carles McCragh, degà de l'ICAG president de la CPDA, «el Premi Ànima d'aquest any està dedicat als responsables de la Fundació Mona i els seus voluntaris, per ser un centre pioner humanista i solidari en el suport i recuperació de primats que han estat víctimes de tràfic il·legal, maltractament i soledat».

Durant l'acte també es va homenatjar els dos agents rurals morts el gener del 2017, Xavier Ribes i David Iglesias, quan un caçador sense llicència els va disparar amb una escopeta mentre feien un control rutinari.

El Premi Ànima es va atorgar per primer cop l'any passat al Santuari Gaia de Camprodon, alhora que es van reconèixer els Ajuntaments de Roses, Olot i Torroella de Montgrí per haver-se declarat viles respectuoses amb els animals i haver suprimit correbous o altres festivitats amb animals.



Més esdeveniments

La festa patronal encara s'allargarà durant la jornada d'avui amb una caminada a les cinc de la tarda fins a Sant Miquel organitzada pel grup de Joves Advocats de Girona.

Pel que fa a demà, se celebrarà una missa en commemoració a Sant Raimon de Penyafort i en memòria dels lletrats difunts.

La festa acabarà a les sis de la tarda a l'Auditori Josep Irla de Girona, amb un acte solemne d'imposició de togues als nous col·legiats, el lliurament de distincions als col·legiats que han exercit professionalment durant 25 i 50 anys i l'entrega de Premis Narcís de Sant Dionís, de Fotografia i de Narrativa curta en memòria de Sònia Ors.