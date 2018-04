Inauguren un monument garrotxí de 4 metres d'altura a l'illa de Pasqua

En poques setmanes, entre el 7 i el 8 de maig, les autoritats de l'Illa de Pasqua a la Polinèsia i en territori Xilè inauguraran el monument funerari de més de 4 metres d'altura fet per l'escultor Joan Sala de Sant Joan les Fonts. El motiu del monument és l'agermanament entre Olot i Hanga Roa establert el 1984.

Llavors les autoritats de l'illa de Pasqua van fer fer un moai de basalt a Raül Ortiz, un especialista en treballs en basalt. El moai d'Olot és més petit que els de l'illa de la Polinèsia i està ubicat a la plaça Illa de Pasqua al final del passeig de Barcelona.

L'estàtua feta per Joan Sala és un àngel de més de 4 metres que està inspirat en els monuments funeraris de la imatgeria religiosa olotina. Les diferències estan en el material i el mètode. Joan Sala no ha seguit el sistema de motllures i guixos de l'escultura convencional.

Com els antics i misteriosos artesans de l'Illa de Pasqua, Sala va esculpir damunt de pedra volcànica tan dura com el metall. Els moais de l'Illa de Pasqua va ser esculpits en una roca volcànica de l'illa denominada tuf i l'àngel fet per Joan Sala ha estat esculpit sobre roques de basalt, la roca volcànica de la Garrotxa.

Quan les autoritats facin caure el vel que cobreix les escultures abans d'inaugurar-les, l'àngel romandrà pels segles com a testimoni de l'agermanament en el patí d'una escola catòlica situada al costat de l'església d'Hanga Roa. Haurà estat la culminació de cinc anys d'esforços.

A mitjans del 2013, l'Ajuntament d'Olot va encarregar un àngel de basalt a Joan Sala. Segons ha explicat, l'encàrrec li va suposar un repte difícil, perquè sol fer figures nues, com la major part d'escultors. Es va inspirar en els àngels que hi ha a la façana del museu dels sants i es va posar a la feina. L'octubre del 2013, acabava un àngel de 2,95 metres d'alçada esculpit damunt d'un bloc de basalt.

Quan tenia ja molt avançada la feina, es va adonar que la pedra que treballava tenia forats plens de cendra volcànica. Hi havia estat treballant cada dia durant 6 mesos. La reacció de Sala va ser demanar una gran peça de basalt, perquè ell esculpeix damunt d'una sola roca. Hi va treballar durant un any i mig i el resultat ha estat una impressionant estàtua de més de quatre metres d'altura.

Acabada, l'escultura van començar els tràmits per traslladar l'estàtua a l'Illa de Pasqua. Explica que l'escultura va estar 6 mesos en un magatzem de l'Ajuntament d'Olot i que la fusteria Besora li va fer un embolcall de fusta, perquè l'estàtua viatges segura. Després van poder dur l'escultura a un magatzem del port de Barcelona, on va romandre uns 4 mesos. Al final, van poder embarcar l'escultura i després d'un viatge d'un mes i mig aproximadament va arribar a Xile. A Xile, l'estàtua va romandre un temps en un magatzem fins que la van carregar en un navili que la va dur fins a l'Illa de Pasqua, en el marc d'un servei que fa l'Armada Xilena cada cinc mesos.

Expedició

L'expedició garrotxina que estarà present a l'acte d'inauguració de l'escultura de basalt sortirà de l'aeroport del Prat el dia 3 de maig. En formaran part un dels fills de Joan Sala, una activista cultural de Sant Joan les Fonts que manté contactes amb grups folklòrics de l'Illa de Pasqua, denominada Imma del Destí i Raül Nuñez, el coordinador de l'agermanament entre Olot i Hanga Roa.

Serà un viatge transatlàntic d'entre 16 i 20 hores entre Barcelona i una ciutat xilena, de la qual agafaran l'avió que amb unes 5 hores de vol sobre l'oceà Pacífic els deixarà a l'Illa de Pasqua, on preveuen arribar el 5 de maig vinent.