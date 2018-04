Un informe encarregat per la UE qüestiona la rendibilitat del MidCat

Un informe elaborat per a la Comissió Europea (CE) ha posat en dubte la viabilitat econòmica del projecte del gasoducte transfronterer MidCat que ha de connectar Espanya i França passant per les comarques gironines. La CE va encarregar l'estudi a la consultora externa finlandesa Pöyry per supervisar la primera fase del MidCat, anomenat STEP. El document, que la CE no ha fet públic però s'ha filtrat, analitza els costs i beneficis del projecte, que costaria uns 3.000 milions d'euros, en part finançat amb diners públics.

La CE ha donat suport al MidCat i l'ha inclòs dins els projectes d'interès comú, susceptibles de rebre finançament, defensant que duplicarà la quantitat de gas que pot ser transportat a través dels Pirineus. La francesa Terega, propietat de la italiana Snam, i l'espanyola Enagas volen invertir-hi.

El projecte ha fet front a l'oposició de la Comissió de Regulació de l'Energia de França que afirmava que el MidCat elevaria els preus sense millorar la seguretat. El 2011, el Govern espanyol va executar el primer tram des de Martorell fins a Hostalric i ara s'ha de reactivar per fer el segon tram fins a Figueres, i el transpirinenc.

L'informe -al qual hi han tingut accés agències de notícies internacionals com Reuters i ahir van publicar íntegrament a internet mitjans com La Marea- ha simulat les reaccions del sistema gasista europeu en diferents escenaris en condicions d'estrès, fins i tot en casos com el «cessament complet» de fluxos de gas provinent de Rússia i Algèria durant l'hivern.



Algunes conclusions de l'informe

Segons el document, l'STEP només seria viable econòmicament si es donessin tres circumstàncies al mateix temps: una baixada del subministrament de gas des d'Algèria (les fonts consultades per Reuters ho veuen improbable), una baixa demanda a nivell europeu i un increment de preus del gas natural liquat. A banda, en contra de l'argument esgrimit per la CE de «seguretat energètica», els resultats indiquen que el gasoducte facilitarà un major flux de França a Espanya en tots els escenaris de baixa demanda i, en sentit contrari, d'Espanya a França, permetria «alguns fluxos addicionals» en casos d'alta demanda, però l'efecte, diu, és «marginal».

Segons publicava ahir Europa Press, experts citats per Reuters van manifestar, a més, que la infraestructura existent als Pirineus està infrautilitzada, fins i tot en els períodes de més demanda. «Si hi hagués una demanda real per al MidCat, el mercat ja hauria construït aquests interconnectors», va assegurar una d'aquestes fonts.

L'informe, que no ha estat publicat per la CE, havia de ser la base per a les discussions que l'organisme mantenia ahir sobre els Projectes d'Interès Comú (PCI).

El projecte ha generat crítiques de polítics i ecologistes, també a la demarcació, i institucions com la Diputació i ajuntaments com el de Girona han aprovat mocions contra el projecte per l'«impacte» al territori. Arran de l'informe, l'eurodiputat de Podem Xabier Benito ha demanat a la CE que retiri la inversió pública al MidCat.