L'«art» d'amagar droga per evitar la policia

Transportar droga i que no t'enxampin cada vegada és més difícil. Per això, els traficants s'estan professionalitzant i la policia, que ho sap, en troba en amagatalls ben insospitats. En aquests últims anys se n'han trobat entremig de palets de verdures del carregament d'un camió, en bombones de butà, dins de la roba interior del sospitós, en doble fons dels cotxes, o dins del dipòsit del combustible.

Un dels comissos més recents i curiosos és el que ahir es va conèixer i té com a protagonista la substància estupefaent més intervinguda: la marihuana. Aquest cop, la Policia Nacional ha descobert 124 quilos de marihuana amagats en un cilindre metàl·lic de grans dimensions que transportava un home en una furgoneta. La troballa es va fer dijous a la Jonquera, en el marc dels controls contra la delinqüència organitzada itinerant.

Per evitar que la policia pogués localitzar la droga, aquest cilindre acabava de ser pintat i per això, feia una forta pudor que pretenia dificultar la detecció als gossos policia.

El conductor va ser enxampat en un control a l'N-II i el gos policia va marcar on es trobava la droga. Després de diverses hores, els agents van poder obrir el cilindre segellat i van descobrir que hi havia 124 bosses al buit que contenien marihuana. El detingut, un ciutadà alemany de 36 anys, va ingressar a presó després de declarar davant del jutge.

Aquest dilluns, els Mossos d'Esquadra també van localitzar més marihuana. En aquest cas, van enxampar un conductor sense carnet que es va escapolir d'un control de trànsit a Avinyonet de Puigventós. La pràctica de fugir de controls també és habitual per part d'alguns traficants, que, en diversos casos, en veure la policia han emprès fugides quilomètriques que han acabat amb persecucions.

Molts dels traficants no tenen com a destí Espanya sinó que la droga, que sovint compren aquí o al sud del país, té com a objectiu el nord d'Europa, ja que en segons quins països se'n paga al doble o el triple. En aquest cas, els Mossos li van trobar 184,6 grams de marihuana, valorada en 1.000 euros.

Les dades dels Mossos d'Esquadra d'aquest 2017 mostren que la marihuana comissada s'ha duplicat gairebé en un any. En total durant l'any passat van destruir fins a 45.000 plantes, el que suposa 5,5 tones. Mentre que el 2016, van ser 26.000 plantes i tres tones de cabdells de marihuana.

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan en declaracions a l'ACN, subratlla que aquesta situació no es deu al fet que les plantacions hagin augmentat exponencialment, sinó al fet que se n'han descobert més.

També han ajudat les tres operacions que han permès desmantellar grups organitzats que tenien autèntics cultius industrials en naus i soterranis, com el clan Capirote que està essent jutjat a l'Audiència de Girona. El judici s'allargarà fins a mitjans de maig, ja que hi ha molts testimonis i 30 acusats. Aquest grup estava preparat per convertir-se en una «multinacional» de la marihuana.

A més, Milan afirma que per la proximitat amb la frontera també s'ha de tenir en compte que els Mossos intercepten molta droga que «està de pas» cap a França i altres països europeus.



Sistema «go-fast»

Sovint la droga s'obté al Marroc i els traficants, per evitar la policia, usen el sistema go-fast amb dos vehicles: el primer actua com a cotxe llançadora i té la funció de detectar els controls policials i avisar el conductor del vehicle que duu la droga, perquè tingui temps de fer alguna maniobra per fugir.