El nombre de gironins que viuen a l'estranger es dobla en set anys

El nombre de gironins que viuen a l'estranger s'ha doblat en els darrers set anys. Segons recull l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), actualment hi ha 25.565 gironins que resideixen en un altre país.

Són un 9,16% més que ara fa un any i més del doble que al 2011 (quan la xifra se situava en 12.456). Entre d'altres, aquest increment és conseqüència directa de la crisi, perquè aquí s'hi troben aquells que han hagut de marxar fora a la recerca de feina.

De fet, les dades de l'Idescat recullen que un 17,5% són joves d'entre 20 i 34 anys i que un altre 20,5% tenen edats compreses entre els 35 i els 50. Si es passa la lupa per destins, sis de cada deu gironins que han emigrat ho han fet a països europeus (amb clara preeminència de França i Itàlia). Per comarques, aquelles on més ha crescut la xifra d'habitants que han optat per marxar a l'estranger són el Pla de l'Estany (11,2%), la Selva (11%) i el Gironès (10,4%).

Segons recull l'Idescat, entre 2017 i 2018 aquesta xifra s'ha incrementat un 9,16%, arribant a les 25.565 persones. Aquesta tendència a l'alça és una constant que es manté en els darrers anys. De fet, d'ençà del 2011, s'ha doblat el nombre de gironins que han optat per anar-se'n a viure fora (molts cops, a la recerca de feina). Segons l'estadística de l'Idescat, ara fa set anys n'hi havia 12.456 que residien a l'estranger. I d'ençà d'aleshores, aquesta xifra no ha parat d'incrementar-se a raó de creixements anuals que se situen a l'entorn del 10%.

Les dades de l'institut permeten aprofundir en el perfil d'aquells gironins que han emigrat. Hi ha gairebé tants homes com dones (51,45% i 48,55% del total, respectivament). Pel què fa a edats, gairebé dos de cada deu són persones en edat laboral, d'entre 20 i 50 anys (4.489). Una tònica que també es dona si es mira la franja compresa entre els 35 i els 50 anys (5.257, que representen el 20,5% del total).

Sis de cada deu, a Europa

Pel què fa a destins, sis de cada deu gironins que resideixen a l'estranger ho fan en un país europeu (16.883), amb una clara preferència per França, Alemanya i el Regne Unit. Però també hi ha un altre gran percentatge –en concret, el 29,76%- que han optat per creuar l'Atlàntic a l'hora de buscar una nova opció de vida.

Segons recull l'Idescat, hi ha 7.608 gironins que viuen a Amèrica. I no tant als Estats Units (1.072) sinó a països del sud del continent. En concret, l'Argentina (1,682), Xile (777) o Mèxic (660).

Pla de l'Estany, Selva i Gironès

Per últim, l'estadística de residents a l'estranger que elabora l'Idescat també es fixa en aquelles comarques on, durant el darrer any, més han crescut els habitants que han decidit marxar a viure a fora. En concret, són el Pla de l'Estany (11,2%), la Selva (11%) i el Gironès (10,4%).

Si en comptes de percentatges, però, es miren números absoluts, aquells territoris que tenen més residents a l'estranger són el Gironès (7.215), l'Alt Empordà (5.843) i el Baix Empordà (4.882). A l'altre costat de la balança se situen el Ripollès (735) i el Pla de l'Estany (535).

A tot Catalunya, el número de catalans que resideixen a l'estranger és de 302.525 persones. Una xifra que, d'un any per l'altre, ha crescut un 6,4%.