De les riuades de l'Ebre al Santuari Gaia de Camprodon

La Fundació Santuari Gaia de Camprodon ha salvat una truja de la crescuda del riu Ebre a l'Aragó. L'animal estava en estat greu, no caminava i no s'hi veu d'un ull, però la previsió és que aviat pugui ser traslladada al Ripollès.

Els responsables del santuari animalista del Ripollès expliquen que, "malgrat les tristes imatges que han sortit aquests dies per les riuades de l'Ebre, on milers d'animals havien estat abandonats a les granges morint afogats", han pogut rescatar una truja.

https://youtu.be/CTRcgvAOj4A

Indiquen que aquests dies han estat molts els activistes pels drets animals que s'han desplaçat a les zones afectades per les inundacions per oferir la seva ajuda als grangers "i poder salvar així com més animals millor, però aquests s'hi negaven". "Sabien per avançat que passaria i no van voler treure'ls", assenyala Ismael López, fundador del Santuari Gaia, que creu que es pot deure al cobrament d'indemnitzacions.

L'animal, que ha quedat batejat com a Jaio, ha estat traslladat aquest matí a l'hospital veterinari i quan estigui una mica recuperada podrà ser traslladada al santuari.