Roses, la destinació de la Costa Brava on més creixen els ingressos lligats al turisme

De les principals destinacions turístiques de la Costa Brava, Roses és la que guanya més rendibilitat i la que més nova ocupació genera. Ho afirma l'últim baròmetre d'Exceltur, associació que reuneix les 23 empreses més importants del sector a Espanya, publicat recentment i que es basa en dades de l'any 2016.

Aquell exercici, els ingressos per habitació disponible van créixer un 13,3% al municipi alt-empordanès i el turisme va generar un 8,8% més de llocs de treball que en el 2015. El document analitza l'evolució seguida per les 103 destinacions turístiques més importants de l'Estat, entre les quals es troben dos municipis més de Girona: Castell-Platja d'Aro, on la rendibilitat que genera l'activitat va millorar un 13,1% i la creació d'ocupació ho va fer un 5,5%, i Lloret de Mar, on els ingressos per habitació disponible van augmentar un 10,3% i es van crear un 4,1% més de llocs de treball que l'any 2015.

Exceltur subratlla el «caràcter excepcional» del 2016, període al llarg del qual els ingressos i l'ocupació van incrementar-se en 99 de les 103 grans destinacions turístiques espanyoles. És més: el 73,8% dels municipis analitzats «ja assoleix uns nivells de rendibilitat socioeconòmica per sobre dels valors previs a l'inici de la crisi, que va arrencar el 2008».

El «factor principal» que explica l'excepcionalitat de la temporada turística 2016 rau en «la notable incidència de la inestabilitat en altres destins competidors especialitzats en sol i platja», apunten els autors de l'informe a mode de conclusió. En aquest context, destaquen l'«efecte positiu» que «les notables inversions privades» tenen per les «destinacions pioneres de sol i platja», una «línia de treball imprescindible» que, a criteri d'Exceltur, hauria de mantenir-se. Com a contrapartida, l'associació avisa sobre l'«efecte negatiu» que té el «creixement accelerat i descontrolat» de la reconversió d'habitatges en allotjaments turístics, que «en algunes destinacions està generant greus problemes de congestió, de dificultat d'accés a l'habitatge per als residents i, en conseqüència, una situació injusta i perversa de qüestionament de les bondats del turisme per part de la societat en alguns llocs». El paradigma d'aquesta situació, precisa el baròmetre, és Barcelona.



69,9 euros la nit

De mitjana, als grans municipis turístics de l'Estat els ingressos per habitació disponible creixen un 12,3% i el preu mitjà d'una nit d'allotjament queda fixat en 69,9 euros (l'illa d'Eivissa lidera el rànquing de preus: allà una habitació costa, de mitjana, 126,4 euros la nit). La creació d'ocupació és una realitat en 51 dels municipis estudiats (creix un 8,5% de mitjana) els quals, plegats, van generar 17.657 nous llocs de treball. A Catalunya, Vila-seca (Tarragona) lidera amb diferència l'increment dels ingressos (+46,5%) tot i que això no ha revertit en la creació d'ocupació (-0,6%).

Ahir, Exceltur publicava la «valoració empresarial» del primer trimestre de 2018 i de les perspectives per al conjunt de l'exercici: «l'activitat turística» manté la «dinàmica» de principis d'any, que marca al retorn d'«una senda de normalització», que discorre per un creixement «més moderat» i «més acordant amb els fonaments del cicle econòmic». Així, el PIB turístic avança un 3,4% els tres primers mesos de 2018, tot i que la demanda estrangera «afluixa notablement el ritme» respecte els «excepcionals registres» dels últims anys. A l'Estat, es produeix una «intensa caiguda» de l'estada mitjana (-3,7%) en paral·lel a una «notable recuperació» de destinacions competidores del Mediterrani oriental, a ritmes que superen el 37%. A Turquia i a Egipte ho fa al 42,8%, per exemple.