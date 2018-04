Els estafadors del retrovisor tornen a actuar a la província de Girona

Els estafadors del retrovisor tornen a actuar a les comarques gironines. Per ara se n'han registrat dos casos en tan sols un mes, un a Riudellots de la Selva i l'altre a Fogars. El més proper en el temps sortosament per l'afectat va acabar amb una temptativa i el primer, en canvi, va acabar amb una dona d'edat avançada estafada, de la qual van arribar a aconseguir una gran quantitat de diners.

El cap de la Regió Policial de Girona, el comissari Josep Milan va destacar fa pocs dies que aquest tipus d'estafa encara es produeix i que els Mossos estan alerta.

Els dos casos més recents s'han registrat a la comarca de la Selva. El dia 17 de març es va produir un cas a Riudellots de la Selva, en aquest cas, dos homes van enganyar una altra dona d'edat avançada. Li van estafar més de 1.000 euros fent-li creure que ella havia trencat el retrovisor del cotxe dels presumptes estafadors. Aquí, els Mossos de la comissaria de Santa Coloma de Farners mantenen oberta una investigació per esbrinar qui hi ha al darrere dels fets.

I a Fogars de la Selva és on van tenir lloc els fets més recents. En concret el dia 16 d'abril. Aquest dilluns dos homes van aturar un altre conductor que anava per la carretera que uneix Fogars de la Selva amb Tordera. Li van dir que li acabava de trencar el retrovisor i que ells tenien pressa. Li van demanar diners per així no haver de gestionar el cas amb l'empresa asseguradora.

L'home se'n va malfiar i va trucar a la seva empresa d'assegurances, la qual li va dir que això tenia l'aparença d'estafa. Després dels fets, els homes que el van intentar enganyar van marxar. Es dona el cas que els dos presumptes estafadors anaven molt ben vestits, amb americana i corbata i que li van demanar uns 1.200 euros. Una bona aparença per així no fer aixecar les sospites que volien enredar, fet que al final no es va produir. Tot va quedar amb una temptativa i l'home ho va comunicar a la Guàrdia Municipal de Fogars de la Selva.



Detinguts a Fortià

Aquest tipus d'estafa ja es va donar durant l'any passat a la província de Girona i de fet, van alertar a través de xarxes socials que s'havien detectat els primers casos a Catalunya el mes de juny passat. Els Mossos d'Esquadra van fer una primera detenció a Girona per aquest tipus de fet el mes de juny.

En concret, van detenir dos francesos per estafar 700 euros a una nonagenària simulant que els havia trencat l'element. Els delinqüents van obligar la dona a anar al casino i donar-los 300 euros en fitxes. Aquest fet es va produir a l'Alt Empordà, en concret quan la dona d'edat avançada circulava amb el seu vehicle per la carretera C-260, a Fortià.