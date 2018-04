Olot inspeccionarà 11 pisos buits amb l'objectiu de sancionar els propietaris

L'Ajuntament d'Olot va aprovar ahir per unanimitat el Pla per a la Mobilització d'Habitatges Buits. Segons va explicar el regidor d'Urbanisme, Jordi Alcalde (PDeCAT-DC), a partir de l'aprovació l'Ajuntament podrà començar els expedients per inspeccionar 11 habitatges buits reconeguts per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Alcalde va apuntar que en el llistat consten 103 habitatges buits, dels quals només els 11 que seran inspeccionats tenen cèdula d'habitabilitat i, per tant, val la pena inspeccionar-los.

Va explicar que Míriam Paredes, l'actual responsable de l'Oficina de l'Habitatge d'Olot, serà l'encarregada de redactar el pla. Paredes assessora l'Associació Catalana de Municipis en habitatge.

L'alcalde, Josep Maria Corominas, va reforçar l'argumentació del regidor. Va considerar que la problemàtica de l'habitatge rau en la propietat privada i va assenyalar que ara la major part dels habitatges buits derivats de la crisi són de gestores internacionals, a les quals cada vegada és més difícil arribar. Abans havia explicat que, paradoxalment, calia fer reunions amb els agents de la propietat immobiliària perquè el preu del lloguer puja per la manca d'habitatges aptes per al lloguer.

Va indicar que confia en la millora de la situació econòmica i que iniciatives com el bloc d'habitatges per a lloguer que en els dies vinents una promotora començarà a edificar en la plaça Illa del Teatre contribueixin a mitigar la pujada de preus i la poca oferta.

En el debat, Xavier Garcia (Olot en Comú) va definir l'aprovació del pla com un requisit destinat a racionalitzar la temàtica de l'habitatge. Mireia Tresserras (CUP) va retreure la unilateralitat de la gestió del pla. Tresserras va lamentar que la decisió de tirar endavant el pla no s'hagués dut a la Taula d'Habitatge. Es tracta d'un organisme format pels APIS, la Plataforma de la Hipoteca i l'Ajuntament per afrontar la bombolla immobiliària.

També va demanar un calendari d'elaboració del pla, un pressupost i definir el personal que hi treballarà. Josep Guix (PSC) va estar d'acord amb el pla, però va indicar que li hauria agradat participar-hi més. Josep Quintana (ERC) va apuntar que hi ha més de 103 habitatges buits i va valorar que si ERC estigués al govern seria mes ambiciosa. Quintana va lloar la gestió de l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament, la qual, segons ell, gestiona 165 habitatges. El ple també va aprovar per unanimitat la compra d'un habitatge buit del carrer Santa Coloma per 24.430 ?, a partir de dret de tanteig i retracte.