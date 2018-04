Les pluges omplen el clot d'Espolla i el deixen a punt per a l'eclosió dels triops

Les últimes pluges han fet reaparèixer la platja d'Espolla a Fontcoberta i ha reomplert d'aigua el clot, com a preludi de la reaparició anual dels triops, que s'espera per a qualsevol moment. Aquests crustacis són una espècie protegida que es manté enterrada a la sorra del fons de l'estanyol, en forma de larva, fins que es donen les condicions idònies per a la seva eclosió. Un fenomen que es produeix després d'episodis intensos de pluges, com els de les últimes setmanes.

Ara, el sol i la bonança atrauen persones a passejar al paratge natural, encuriosides pel previsible ressorgiment dels triops. El clot d'Espolla és un lloc habitual de passeig a la zona però, en aquesta època de l'any, la desclosa anual del crustaci és un atractiu que s'afegeix als altres valors naturals de l'espai. Tot i que, per ara, no s'ha repetit la proliferació de visitants de l'any passat, quan la divulgació del fenomen dels triops en un programa de Televisió de Catalunya va fer descobrir la platja d'Espolla a persones que s'hi van desplaçar, sobretot els caps de setmana, amb cubells i estris per capturar-los. Aquesta és una activitat prohibida contra la qual adverteix Limnos, l'associació de defensa del patrimoni natural del Pla de l'Estany. El seu portaveu, Juanjo Butrón, va explicar que els triops deuen estar a punt d'aparèixer i va recordar que «es poden observar, però no manipular ni treure de lloc». Per això, des de l'entitat ecologista animen a «veure i gaudir» d'una espècie singular i protegida, tot abstenint-se d'agafar-ne exemplars o de fer entrar els gossos a l'aigua –una pràctica que realitzen algunes de les persones que passegen amb els seus animals a l'entorn del clot d'Espolla. Tot i les advertències, Butron va remarcar que, fins al moment, no s'ha repetit el boom de l'any passat i es manté en l'afluència habitual.

D'altra banda, i en relació amb el projecte de senyalització que prepara l'Ajuntament de Fontcoberta, Limnos es planteja fer voluntariat per orientar i informar els visitants.