Un vedell s'escapa d'un escorxador de Banyoles i l'acaben sacrificant a trets

Un vedell d'uns 600 quilos es va escapar de l'escorxador SAT Roca de Banyoles ahir a ple dia i va obligar a activar la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra. Va passar cap a les dues de la tarda. L'animal va creuar la carretera i es va dirigir cap al barri de Can Puig. Treballadors de l'escorxador i agents van intentar interceptar-lo sense èxit i l'animal va acabar caient en una riera. Davant les dificultats per treure'l, es va optar per sacrificar-lo allà mateix amb el tret d'una escopeta de caçador.

Segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana de Banyoles, Lluís Costabella, la primera opció era sacrificar-lo amb una pistola dels mossos però finalment es va optar per la d'un caçador perquè era més potent i així s'evitava un major patiment a la bèstia.

Des de l'Ajuntament, asseguren que afortunadament va ser un fet "anecdòtic" que no va causar danys personals ni materials. Una bèstia d'aquelles dimensions, "nerviosa com estava", i corrent per la via "podria haver causat un accident", assenyala Costabella. Com que era a ple dia, va passar cap a les dues de la tarda, es va muntar un cordó de seguretat a la zona de la riera, que va aixecar expectació entre els veïns que hi havia per allà.

Al cap d'una hora i mitja aproximadament, els responsables de l'escorxador SAT Roca de Banyoles van decidir sacrificar l'animal amb l'ajut d'un caçador que el va matar amb un tret a la mateixa riera. Posteriorment i amb força dificultats, es va haver de traslladar i retornar l'animal a l'escorxador d'on s'havia escapat.

El regidor d'ICV de Banyoles, Joan Luengo, ha qüestionat l'actuació i ha assegurat que exigiran explicacions durant el proper ple municipal del 25 d'abril. "El vedell fugitiu va morir per un tret d´un caçador. Era molt difícil trucar un/a veterinari/a i sedar-lo? I després portar-lo a l´escorxador i morir en unes condicions dignes i adequades? Des d´@ICVBanyoles no ens sembla molt correcte aquest procediment seguit", ha manifestat Luengo aquest divendres.