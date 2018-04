El 50% dels adolescents gironins que inicien tractaments contra les addiccions no els acaben

La meitat dels adolescents gironins que comencen un tractament per deixar l'addicció a la marihuana i a l'alcohol no l'acaben. El motiu, explica la psicòloga del Centre de d'Atenció de Drogodependències Teresa Ferrer de Girona, Dolors Bosch, és que es tracta d'un procés llarg que implica tot l'entorn del jove. Això vol dir que a banda del menor, la família, professors i amics també "tenen un rol important" durant el tractament. "L'adolescent no s'ho està passant bé, la família ha d'empènyer i, malgrat que tots volem que tiri endavant, a vegades és un engranatge que no és fàcil d'encaixar", explica. La marihuana i l'alcohol són les drogues que més addicció creen entre els joves d'entre 12 i 17 anys a les comarques de Girona. En concret, el 80% dels ingressos al centre Teresa Ferrer són per aquestes substàncies. Bosch també alerta que l'edat a la que es comença a consumir ha baixat dels 16 als 13 anys.