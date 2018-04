Els advocats gironins premien Carles Mundó

Els advocats gironins van premiar i ovacionar ahir el conseller de Justícia destituït per l'article 155, Carles Mundó, en l'acte institucional de Sant Raimon de Penyafort, celebrat a l'auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat. Mundó va rebre, juntament amb Jesús Maria Sánchez, el premi Narcís de Sant Dionís que entrega el Col·legi d'Advocats de Girona. El degà, Carles McCragh, va definir els premiats com «dues persones al servei del país i l'advocacia» i va definir «l'honorable Carles Mundó» com «el millor conseller de Justícia que he tingut».

En el seu discurs d'agraïment, Mundó va reconèixer que no sabia que rebria el guardó, sinó que «venia a acompanyar els advocats» perquè al col·legi de Girona se sent «entre amics». «Ho he sabut sempre i ho he sabut quan han arribat els moments difícils. Els advocats gironins sempre han estat al meu costat, al de les institucions catalanes i al de la gent que ha patit injustícies», va reblar.

Mundó va agrair també la posició dels advocats de denunciar la situació «desproporcionada» de presó preventiva de part del Govern i de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, «i que no hagin mirat a un altre costat».

Al seu torn, Sànchez va assenyalar que era un «honor» compartir un premi amb Mundó.

Per la seva banda, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, va assegurar que s'havia emocionat en veure Mundó. «Estem honrats que continuïs sent el nostre conseller legítim» va dir-li.

La secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia, Patrícia Gomà, que assistia a l'acte en representació de la conselleria, va explicar que «soc aquí perquè ell no hi pot ser com a conseller», va dir en referència a Mundó, i va assenyalar que l'aplicació del 155 fa que l'administració visqui «un dia a dia complex», lamentant que no podia parlar de nous projectes del Departament per Girona perquè «ara mateix no hi ha un impuls polític» que permeti tirar endavant les iniciatives.

Durant l'acte es van imposar vuit togues als nous lletrats gironins i es va fer entrega de les insígnies commemoratives i diplomes als col·legiats que han exercit durant 25 anys i a Martí Peya Llach, que compleix mig segle en la professió.

També es van entregar els premis del concurs de narrativa curta en memòria de Sònia Ors, que va recaure en Marta Alzina, i de fotografia, per a Amaya Matias.