Arxiven la causa contra el militant de la CUP que no va presentar-se a una mesa en unes eleccions del 2016

El jutjat d'Instrucció 2 d'Olot ha decidit arxivar la causa contra el militant de la CUP que el 26 de Juliol de 2016 no va presentar-se a la constitució de la mesa electoral, en motiu de les eleccions espanyoles. Hugo Alvira era president suplent a l'escola d'Art, al barri vell de la capital de la Garrotxa. La jutgessa que instruïa la causa considera que "no hi ha elements suficients" com per entendre que hi ha un delicte penal, ja que la mesa es va constituir amb normalitat. La resolució assenyala que "no consta documentada la falta de constitució de la mesa electoral per l'absència del (suplent) investigat". Per això, considera, no es pot concloure que els fets siguin constitutius d'infracció penal. El delicte electoral comporta penes de fins a 1 any de presó o una multa de 6 a 24 mesos.

Hugo Alvira va haver de declarar davant de la jutgessa el març del 2017. Aquell dia va rebre el suport de prop d'una desena de militants de la CUP. Un dels qui el va acompanyar va ser Lluc Salellas, actual regidor dels anticapitalistes a Girona, i portaveu del partit.

Salellas va recordar que la CUP ja va enviar una circular el juny del 2015 on s'explicava als militants que aquelles eleccions espanyoles eren d'un estat "que no els representa", que consideren "opressor" i que per això "mai han volgut participar-hi". De fet, aquest va ser l'argument que Alvira va esgrimir per no haver-se presentat com a president suplent a la mesa.