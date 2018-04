Els enganys a asseguradores més habituals són a través dels cotxes

Els gironins defrauden més a les empreses d'assegurances en l'àmbit de les pòlisses dels automòbils. Així de clar és l'informe que ha fet públic l'Associació Empresarial de l'Assegurança (Unespa) titulat El fraude en la aseguradora española. Año 2017.

Aquest estudi s'ha fet a partir de la informació de 38 empreses d'assegurances i mostra que es van detectar a tot Espanya fins a 165.959 intents d'estafa al sector. La majoria d'aquests enganys estaven relacionats amb l'assegurança del cotxe.

Si s'analitzen les dades de Girona, cal dir que percentualment, les dels vehicles és també el camp on s'ha intentat estafar més. En concret, s'han detectat més de 14.000 estafes en general i més del 6% eren en el camp de l'automòbil. Per sota d'aquest intent d'engany hi ha el ram de l'assegurança de Vida i la General.

Els casos de frau més detectats a tot Espanya són els d'intentar enganyar a través de petits imports. En concret, són un 38% dels fets del 2017 quan l'any anterior havia estat del 29%. Les dades de l'estudi mostren que en el ram de l'automòbil els enganys més habituals són els de les reclamacions desproporcionades.

Això va passar en el 38,5% de tots els enganys detectats a Espanya.Segueixen per importància amagar les lesions o danys que ja existien anteriorment. Això es dona en un 19,5% dels casos.



Investigar els casos

Tot i aquestes dades que poden semblar negatives s'ha de destacar que les asseguradores recuperen 48 euros per cada euro que dediquen a investigar les estafes. Així ho diu l'estudi, en què es destaca que aquestes empreses dediquen 54 euros per cas de mitjana a l'hora d'invertir en una investigació. I en el ram dels automòbils, l'àrea més afectada s'hi destinen 42,40 euros i en les assegurances de Diversos, fins a 78,30 euros. Cal dir però que la inversió més elevada és en les anomenades Altres Rams, en què la partida puja fins als 119 euros.

Cal dir que el tipus de frau varia en funció del tipus d'assegurança contractada. Per exemple, en les multirisc el més freqüent són els sinistres simulats (28,1%) mentre que els intents d'estafa en assegurances personals com poden ser les de vida, accidents o salut solen suposar l'olcultació de lesions o danys ja preexistents.

Per reconèixer les tasques d'investigació l'ens Investigació Cooperativa entre Entitats Asseguradores (ICEA) va organitzar el XXIV Concurs sectorial de detecció de fraus i aquí s'han premiat aquestes empreses, segons tres categories d'assegurances: d'automòbil, diversos i personals.



Premiar la detecció

Premien els esforços realitzats pels professoinals per detectar i combatre les estafes. Ja que quan un defraudador presenta una reclamació falsa o exageradaqui ho acaba pagant són la resta d'assegurats.