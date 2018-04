Estafen 6.000 € a un avi fent-li creure que cobraria una butlleta de loteria

Un avi de 72 anys de Girona ha denunciat que dos homes li han estafat 6.000 euros, fent-li creure que tenia una butlleta de loteria premiada. Els fets van passar al carrer Caldes de Montbui pels volts de quarts de dotze del migdia de dimecres passat. Segons relata la víctima, els dos presumptes estafadors se li van acostar i li van demanar que els ajudés a cobrar el premi.

L'home, explica, va accedir a donar-los els diners a canvi de la butlleta. Tot plegat després de pujar al cotxe amb ells i anar fins a l'entitat bancària d'on va retirar els 6.000 euros. La víctima creu que el van drogar per tal d'anul·lar-li la voluntat i així accedir a les pretensions dels estafadors. A la denúncia, l'home relata als Mossos que el presumpte afortunat va demanar-li que l'acompanyés a retirar el premi ja que no estava segur d'anar-hi sol. A partir d'aquell moment, la víctima assegura que no recorda per quina raó va acceptar pujar al cotxe.

Els Mossos han obert una investigació per tal de trobar els dos presumptes responsables, i recomanen anar alerta amb les estafes. De fet, el 2017 aquest tipus de delictes van augmentar prop d'un 30% a la demarcació. Segons l'estadística anual dels Mossos d'Esquadra, a les comarques gironines, ja suposen el 12% del totals dels fets.