El futur centre de dia i geriàtric de Quart ha de passar un segon tràmit ambiental

El ple de Quart va aprovar inicialment el juny de 2017 el pla especial urbanístic per fer un centre de dia i residència per a gent gran a l'espai de les granges de la Roureda, un tràmit que arribava amb anys de retard després de la signatura del conveni entre l'Ajuntament i els promotors el 2012. El pla va passar al departament de Territori i Sostenibilitat per emetre l'informe ambiental però ara ha resolt que ha de passar un nou tràmit ambiental: en comptes de simplificat haurà de ser ordinari perquè la proposta «té efectes significatius sobre el medi ambient», no en tot, sinó quant a la connexió ecològica d'una zona en concret.

L'espai on s'ubicarà el projecte és on ara hi ha les granges abandonades al paratge de la Roureda, d'uns 5.500 m2 edificats i que s'enderrocarà per fer el nou projecte. En total, la zona té uns 30.000 m2, 3.535 dels quals per a la nova construcció i la resta per a jardins i zones de natura i bosc que envoltaran el centre de dia i la residència i destinat als usuaris.

La integració amb l'entorn ha de ser un dels pilars del projecte, explicava la promotora, Bionatur –empresa dedicada a solucions per eliminar els gasos contaminants– que invertirà uns 12 milions d'euros per donar assistència a les 30 places per al centre de dia (22 reservades a veïns i concertades a un preu igual que al de la Generalitat) i 92 per al geriàtric (9 a preu concertat i una de franc).

El complex serà un centre de dia de planta baixa i una residència amb tres pavellons de planta baixa. L'accés es faria per un camí que connecta el nucli urbà amb les actuals edificacions en desús i que s'ampliarà amb un vial per a bicicletes. Acabarà amb un giratori que connecta amb dos aparcaments per a 35 i 50 vehicles i una xarxa de caminets. Tot, amb un tancat exterior del perímetre.

El 13 de desembre de 2017, els serveis Territorials de Girona van rebre la petició d'inici de procediment d'avaluació ambiental estratègica simplificada d'aquesta pla però la resolució, publicada dilluns al DOGC, dictamina que el procés haurà de ser ordinari.

L'informe, recorda que els terrenys no estan inclosos en espais naturals protegits del PEIN o xarxa natura 2000 però «estan dins d'un connector ecològic» i tenen un valor i protecció especial, com recullen diferents plans gironins, dins l'anella verda de Girona.

En paral·lel, els informes de l'àrea de biodiversitat i medi natural, el Departament de Cultura, Protecció Civil i l'Agència Catalana de l'Aigua són satisfactoris.

Amb tot, la resolució destaca que els principals efectes seran els de la rehabilitació d'una de les edificacions situades dins el corredor ecològic, ja que tindria un ús «intens». Afegeix que s'haurien de «limitar les actuacions a les mínimes i imprescindibles» i que, amb l'alternativa seleccionada, els terrenys tindrien una transformació de sòl similar a un d'urbà, tenint en compte les edificacions previstes, el tancat i, sobretot, el vial d'accés. Això podria «agreujar els problemes de connectivitat ecològica», afegeix, cosa que podria entrar en conflicte amb el POUM de Quart en tramitació.

De les tres alternatives del Pla del nou geriàtric, l'informe veu «ambientalment més adequada» la número 1, mentre les 2 i 3 (la seleccionada), comporten «un ús bastant més intens del sòl». Així, conclou, cal «aprofundir en l'anàlisi d'alternatives i definir i analitzar noves propostes de manera que la que finalment se seleccioni garanteixi l'ocupació mínima i imprescindible dels terrenys del connector ecològic i limiti la fragmentació de manera coherent».

Els promotors, per la seva part, van explicar ahir que estan estudiant la resolució per valorar el següent pas i fer que el projecte pugui obtenir l'informe ambiental.