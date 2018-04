Les interioritats d'un ictus escrites amb la mà esquerra

S'esperava amb il·lusió la diada dels Reis amb el seu home i els seus dos fills. Escriu: «Estava il·lusionada: els nens obririen els regals només d'aixecar-se, dinaríem plegats tots quatre i, com sempre, volia que fos un dia especial». Aquell dia de Reis del 2010, Anna Font d'Olot tenia 42 anys i treballava d'infermera a l'Hospital Sant Jaume d'Olot. Es va trobar malament, va notar que un braç li queia, va dinar com va poder i al final li va dir al seu home que es trobava malament.

El seu home la va portar a urgències de l'hospital Josep Trueta. Allí l'Anna es va adonar que tenia dificultats per parlar, però va poder entendre que estava enmig d'un ictus: un vessament cerebral.

La van operar, va estar a l'UCI i encara la van haver de tornar a intervenir quirúrgicament. Després de la segona intervenció va millorar. Segons va dir ahir a la presentació del llibre, en els tres mesos i mig que va estar a l'hospital no es va trobar mai sola. Deu anys després amb una de les seves logopedes, Anna Vila, ha escrit la seva experiència en el llibre Amb la mà esquerra, les interioritats d'un ictus. L'Anna Vila Oliveras (Sant Jaume de Llierca, 1980) està casada i té dos fills. És professora especialista en logopèdia a l'Institut Montilivi de Girona des del curs 2005-2006 i logopeda de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa des del 2008. També forma part de la junta de govern del Col·legi de Logopedes de Catalunya des de 2007. És especialista en els processos de comunicació humana. Ahir, va explicar l'experiència que ha passat amb la seva amiga, Anna Font, la qual ahir va explicar que havia perdut espontaneïtat en l'expressió i que patia una mica en segons quines situacions de comunicació. Això no obstant va afrontar la presentació amb seguretat.

Havien programat la presentació a la sala de Docència de l'Hospital d'Olot per ahir a 2/4 de 2 del migdia. Finalment, van haver d'obrir la sala d'actes amb capacitat per almenys 400 persones. La sala va quedar plena i també es va fer una gran cua per demanar signatures a les autores.